Perrito queda atascado en la banqueta por la lluvia; es rescatado por policías | VIDEO

Las fuertes lluvias han provocado serias afectaciones en la Ciudad de México: desde inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y otros incidentes que afectan la circulación y la movilidad del día a día. Sin embargo, hay quienes también se han visto fuertemente afectados, aunque no los veamos todos los días: los perritos.

Fue el caso de un “lomito” en la alcaldía Álvaro Obregón, que conmocionó a las redes sociales después de que fuera rescatado por policías, tras quedar atrapado en una banqueta, entre las ramas, a causa de las fuertes lluvias.

Inundaciones por lluvia, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que, la noche del lunes, rescató a un perrito que, accidentalmente y a causa de las lluvias, cayó a una presa en la citada alcaldía.

Destacó que, derivado de labores de vigilancia, oficiales de la institución encontraron al canino en la avenida Chicago, en la entrada de la presa San Francisco, atorado debajo de la banqueta y atrapado entre ramas.

Imagen ilustrativa de perritos callejeros. ı Foto: larazondemexico

“De inmediato, y con el apoyo de algunos vecinos, la uniformada realizó diversas maniobras para sacar al lomito, el cual también se encontraba mojado por la lluvia y el agua que almacena la presa”, se lee en el comunicado.

En un video que circuló en redes sociales, se aprecia cómo los policías encuentran al perrito atorado debajo de la banqueta, sin movimiento, lo que sugiere que estaba cansado o con poca energía. Se desconoce cuánto tiempo estuvo ahí.

#TarjetaInformativa | #RescateAnimal | Uniformados de la @PBI_SSC de la #SSC que realizan trabajos de seguridad y vigilancia en @AlcaldiaAO, fueron alertados de un cánido que se encontraba atrapado entre ramas.



De inmediato, los oficiales se dirigieron a la avenida Chicago… pic.twitter.com/MPPQewil1Y — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 26, 2025

Se mira cómo los policías jalan al “lomito” por una de sus patas, poco a poco, hasta que logran liberarlo y traerlo de vuelta a tierra. En ese momento, se aprecia que el animal recupera un poco de energía, e incluso se sacude el agua de la que se llenó su cuerpo derivado del accidente.

De acuerdo con el comunicado de la SSC-CDMX, una familia acudió al lugar de los hechos y dijo ser la dueña del animal, por lo que los oficiales les entregaron al “lomito” rescatado.

“Una vez que el canino fue retirado del lugar, un padre de familia acompañado de su hijo se aproximaron al lugar, y refirieron ser los dueños del perrito, por lo que el menor se lo llevó de inmediato a su domicilio para resguardarlo de la tormenta, mientras que el papá agradeció el apoyo del personal de la PBI para rescatar al semoviente”, concluye el comunicado.

