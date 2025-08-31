Gobierno de CDMX explica incidente de atletas en silla de ruedas; ocurrió por una coladera ‘mal intervenida’

Brenda Osnaya Álvarez, ganadora en la categoría silla de ruedas femenil del Maratón de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

El Instituto del Deporte (INDEPORTE), informó que en la edición número 42 del Maratón de la Ciudad de México participaron más de 30 mil atletas y la jornada concluyó con saldo blanco.

Sin embargo, dos atletas en silla de ruedas sufrieron un incidente en la avenida Chivatito, aunque recibieron atención inmediata y pudieron concluir la competencia.

Javier Peralta, director del Instituto del Deporte, explicó que personal del Gobierno capitalino se acercó para brindarles apoyo; en tanto, Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, informó que, tras una inspección, se determinó que el incidente no se debió a un bache, sino a una coladera de drenaje mal intervenida.

Por lo anterior, de manera coordinada con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), se realizaron los trabajos correspondientes para corregir las afectaciones en la vialidad.

Basulto explicó que, en preparación para este evento, la dependencia llevó a cabo un mantenimiento preventivo de la ruta del Maratón, que incluyó la rehabilitación de 5 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica , la renivelación de 15 brocales de drenaje y el balizamiento de más de 42 mil metros lineales con pintura de tráfico.

Asimismo, recordó que la Secretaria de Obras y Servicios (SOBSE) mantiene un programa intensivo de bacheo y reencarpetado en la red vial primaria de la ciudad, con acciones diarias de mantenimiento nocturno, atención a reportes ciudadanos y sustitución integral de tramos de pavimento dañados.

🏃‍♀️🏃‍♂️ En la edición XLII del #MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2025 más de 30 mil deportistas se dieron cita, de los cuales mil 300 viajaron de 30 países para participar. 👏



▶️ Al respecto, los titulares de @DeporteCDMX y @SOBSECDMX informan lo siguiente👇🏻: pic.twitter.com/Msj09r7pio — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 1, 2025

El gobierno de Clara Brugada refrendó su compromiso con la mejora de la infraestructura vial y con la generación de las mejores condiciones de seguridad para quienes transitan por la Ciudad de México, especialmente peatones y personas con discapacidad.

