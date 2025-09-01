Eligen nueva Mesa Directiva del Congreso de la CDMX

Eligen e instalan Mesa Directiva para el Segundo Año de la III Legislatura

Con 60 votos a favor y 2 en contra

El secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, dirigirá la Mesa Directiva del Congreso capitalino, durante el segundo año de la III Legislatura.

Con una votación de 60 votos a favor y 2 en contra, Jesús Sesma, quien es diputado plurinominal, presidirá a las y los legisladores locales del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026.

Sesma, quien se desempeñaba como el presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que durante su dirigencia se caracterizará por el orden, el respeto y la eficiencia.

“Como presidente del Congreso garantizaré el orden, la legalidad; pero sobre todo la imparcialidad. Se evitarán las confrontaciones, las descalificaciones que nos dividen y todas las prácticas que vayan en contra de la eficiencia de este Congreso”, declaró el legislador al subir a la mesa del Pleno.

🏛️ Al emitir su mensaje de apertura, el presidente de la Mesa Directiva, @ChuchoSesmaPVEM, reafirma su compromiso de conducir con responsabilidad e institucionalidad los trabajos legislativos en el #CongresoCDMX. pic.twitter.com/W7Cr9Qma2A — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 1, 2025

“Les aseguro que todas las voces, sin importar su tamaño o su ideología tendrán respeto en esta Presidencia y en el Pleno. Muchas gracias, que tengamos un segundo año mucho más productivo” agregó como conclusión Jesús Sesma.

Por su parte la anterior dirigente del congreso, la morenista Martha Ávila, deseó lo mejor a su sucesor y agradeció a sus compañeros por trabajar bajo su presidencia.

“Ha sido un periodo lleno de grandes aprendizajes y experiencias, en el que he dado mis mayores esfuerzos para favorecer el buen desarrollo de los trabajos del quehacer legislativo”, comentó.

Jesús Sesma Suárez, abogado de profesión, tiene una carrera legislativa desde 2006 que no ha estado exenta de escándalos.

En 2014 Sesma era jefe de la bancada del PVEM en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promovía la prohibición del uso de animales en los circos. Sin embargo, se difundieron fotos de su entonces esposa, Paulina Díaz Ordaz —nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz— posando junto a especies disecadas y portando ostentosos abrigos de piel.

En 2020 y 2022, La Jornada y La Silla Rota publicaron una serie de notas que revelaban una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, en contra de la familia de Jesús Sesma, incluyendo su esposa, padre e hijos, por operaciones financieras irregulares por hasta 70 millones de pesos.

Sesma reconoció la investigación en su contra y negó ante ambos medios que existiera alguna irregularidad. No obstante, La Silla Rota advirtió que, pese a las aclaraciones del diputado, las investigaciones de la UIF continuaron. A la fecha, se desconoce el estado de estas indagaciones.

Así queda integrada la nueva Mesa Directiva

La nueva Mesa Directiva del Congreso de la CDMX durante el periodo 2025-2026 se conforma de la siguiente manera:

Presidencia: Jesús Sesma Suárez (PVEM | Plurinominal)

1ra Vicepresidencia : Yuriri Ayala Zúñiga (Morena | Distrito 6)

2da Vicepresidencia: Olivia Garza De Los Santos (PAN | Plurinominal)

3ra Vicepresidencia : Diana Barragán Sánchez (PT | Distrito 2)

4ta Vicepresidencia : Víctor Gabriel Varela López (PVEM | Plurinominal)

1ra Secretaría: Cecilia Vadillo Obregón (Morena | Plurinominal)

2da Secretaría : Lizzette Salgado Viramontes (PAN | Distrito 18)

1era Prosecretaría : María Del Rosario Morales Ramos (APPT | Distrito 32)

2da Prosecretaría : Pablo Trejo Pérez (PRD | Distrito 15)

En el Congreso de la Ciudad de México se lleva a cabo la Sesión Solemne de Toma de Protesta de magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, este evento se lleva a cabo de las 13:00 a 17:00 horas en bloques de 17 personas.

Más temprano, el secretario de Gobierno, César Cravioto, entregó el primer informe de la Jefa de gobierno, Clara Brugada, quien hará la presentación oficial de este el próximo 12 de octubre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT