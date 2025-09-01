X. González, Gálvez... arropan a Alessandra

La Resistencia, movimiento creado por Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, sacó a las calles a miles de manifestantes en la Ciudad de México, principalmente a aquellas personas y agrupaciones opositoras a Morena, como el empresario y líder de la alianza entre PAN, PRI y PRD, Claudio X. González; la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz; la diputada del PAN y esposa del expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala Gómez del Campo; activistas, entre otras.

El nuevo movimiento de la alcaldesa de Cuauhtémoc agrupó perfiles tan variopintos como lo fueron los colores y sonidos de su protesta, pero fue renuente a reconocer algún color en La Resistencia.

15 mil personas asistieron a la movilización, indicó la organización de la marcha

46 Por ciento de los votos obtuvo Rojo de la Vega Piccolo en la elección de 2024

“Somos la ciudadanía que ya despertó. Somos una resistencia que no pertenece a un partido político ni a una ideología ni a un color”, declaró durante el mitin que encabezó en el Foro Lindbergh.

Pese a la organización improvisada del evento y un intenso calor, los asistentes marcharon a mediodía alrededor de la Diana Cazadora al Parque México. La mayoría de los asistentes vistió de blanco, pero con variaciones pintorescas.

Pañuelos con los colores de los movimientos en favor y en contra del derecho al aborto, banderas de México y cinco grupos con gorras y pulseras de diversos colores.

“Es que estamos organizados por secciones, por eso los colores”, explicó una de las organizadoras a La Razón.

Asistentes afirman que hay una dictadura. Fotos›Ivan Ortiz›La Razón

Algunas de las mujeres asistentes usaron prendas con el puño femenino y pañuelos de color morado, banderas del feminismo. No obstante, La Resistencia es respaldada por el Consejo Nacional de Nueva Derecha, agrupación de ultraderecha en contra del, en sus palabras, “paño verde” que defiende el derecho al aborto y muestra del “supremacismo feminista”.

Si bien no asistió el grupo de ultraderecha, con el que se reunió la alcaldesa el 19 de agosto y con el cual rezó dentro de la demarcación, pese al Estado laico, los símbolos en defensa de las mujeres no pasaron inadvertidos.

“Sí parece haber una sobredosis de feminismo. Y eso no nos gusta como cristianos”, declaró el líder de Nueva Derecha, Raúl Tortolero, en X.

Claudio X. González, ayer, durante la marcha. Fotos›Ivan Ortiz›La Razón

Al contrario de los llamados a ser una marcha apartidista, entre las asistentes destacaron Gálvez Ruiz y la legisladora Zavala Gómez del Campo.

“¡Fuera Morena!”, “¡Democracia sí! ¡Dictadura no!”, “No vamos a ser Cuba” y “Anulación de la elección es la solución” fueron algunas de las consignas.

También marcharon organizaciones, como Va Por Todos MX, Va Por Todos Jóvenes, Frente Cívico Nacional y Sociedad Civil México. Asimismo, acudió el empresario y creador de Sí Por México y la Marea Rosa, Claudio X. González.

El empresario aseguró en entrevista que se unió a La Resistencia, pues coincidió con Rojo de la Vega Piccolo de que el país vive, presuntamente, en una “dictadura” y el “autoritarismo”. La protesta transcurrió de manera pacífica y sin altercados.

“El llamado a la defensa de la democracia y las libertades amenazadas por el gobierno. Hay que recuperar y fortalecer las instituciones democráticas. Todos los que amamos la democracia y la libertad la estamos defendiendo aquí”, mencionó X. González a este diario.

Rojo de la Vega Piccolo estuvo acompañada por activistas, como la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores, quien busca a sus hijos Alejandro y Marco Islas Flores desde hace una década y quien también respaldó a Gálvez Ruiz en 2024.

Destacó la presencia de Irinea Buendía, madre de la primera mujer reconocida oficialmente como víctima de feminicidio, Mariana Lima Buendía. La joven fue asesinada en 2010 por su esposo, un policía judicial del Estado de México. Durante el evento informó que está por dictarse una sentencia en el caso.

Raúl Tortolero, no le agradó que la activista hablara y declaró en X: “Una mujer usó el estrado como ‘ministerio público’ al denunciar que un policía habría asesinado a su hija, pero ese tema personal NO VIENE AL CASO en LA RESISTENCIA de la DEMOCRACIA vs. la DICTADURA socialista. El supremacismo FEMINISTA asume que todo varón es criminal. ¡INACEPTABLE!”.

Rojo de la Vega Piccolo llamó a la unidad en este movimiento y criticó a Morena.

“Llegaron al poder y pasaron de transformación a deformación. Se convirtieron en todo eso que juraron destruir”, expresó la política capitalina en la movilización.