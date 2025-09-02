Rescatan policías a 63 pasajeros de camión varado por lluvia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que uniformados rescataron a 63 pasajeros de un camión, el cual se quedó parado en un encharcamiento en un bajo puente, provocado por las fuertes lluvias registradas por la noche de ayer y la mañana de hoy.

En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito y Sectorial apoyó a 33 mujeres y 30 hombres, pasajeros de la unidad afectada.

#Tlaloque2025 | Personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito y sectoriales de la #SSC apoya a las personas usuarias de un microbús que quedó varado en el bajopuente del Canal de #RíoChurubusco y #TalleresGráficos, derivado la lluvia de esta mañana; tras las acciones… pic.twitter.com/vRAeSIs91U — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 2, 2025

Lo anterior, porque el camión en el que viajaban se quedó varado en el bajo puente del Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos a causa del encharcamiento registrado en el sitio por la intensa lluvia de esta mañana.

Los uniformados cargaron a los pasajeros para ponerlos a salvo y evitar que se mojaran, como quedó registrado en fotografías que compartió la misma dependencia en redes sociales.

En las imágenes, también se aprecia que el agua cubrió el camión casi hasta por encima de las llantas, lo cual entorpeció su circulación.

Esta y otras afectaciones fueron resultado de las fuertes lluvias que se registraron desde la noche del lunes y la mañana de este martes, que provocaron inundaciones y encharcamientos en distintas alcaldías, así como retrasos en el transporte público, especialmente el Metro de la Ciudad de México.

Se actualiza Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes para la mañana del martes 02/09/2025 en las demarcaciones de @Alcaldia_Coy, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/y1MCALfX1v — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 2, 2025

Protección Civil informó, por la mañana de este martes, que a causa de las fuertes lluvias se había activado la Alerta Amarilla en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Mientras que activó Alerta Naranja, es decir, mayor nivel de riesgo, en estas otras:

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

A causa de las lluvias, se han registrado incidentes a lo largo de la capital mexicana. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ha informado que ha atendido encharcamientos, caídas de árboles y otros casos similares.

Laboramos en retiro de rama 🌳 de aproximadamente 8 metros de largo en calle Bulgaria, colonia Portales, en @BJAlcaldia.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/GVpT1xlUE3 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 2, 2025

Laboramos en el desalojo de agua pluvial en aproximadamente 1000 m² , en Calle Porfirio Díaz, colonial Iztapalapa, en @Alc_Iztapalapa@JefeVulcanoCova #Tlaloque2025 pic.twitter.com/nvf7bKsd0w — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 2, 2025

Así, alrededor de las 09:00 horas, informó que atendió la caída de un árbol de aproximadamente ocho metros de largo en la colonia Portales. También, desalojos de agua pluvial en las colonias Granjas México, alcaldía Iztacalco, e Iztapalapa, alcaldía Iztapalapa.

