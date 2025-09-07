Metro CDMX: horario del 16 de septiembre por Fiestas Patrias 2025

Metro ajustará sus horarios con motivo de las fiestas patrias.

Con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, el Metro de la Ciudad de México ajustará su horario de servicio el próximo 16 de septiembre.

Por la conmemoración de la efeméride, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) modificará el inicio de sus operaciones, según el horario especial para días festivos, que también aplica los domingos.

¿Cuál será el horario del Metro este 16 de septiembre?

Aunque el próximo 16 de septiembre es martes, el Metro abrirá sus puertas a las 7:00 horas, dos horas más tarde de lo habitual, y concluirá a las 24:00 horas en sus 12 líneas.

Además, aplica el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite el acceso al sistema con bicicletas, aunque usuarios deberán viajar en los primeros o últimos vagones de los trenes par evitar obstruir las puertas.

Metro justará su horario de servicio este 16 de septiembre. ı Foto: Especial

Cierran estación Zócalo de la Línea 2

Como cada año, el 16 de septiembre, debido al tradicional desfile cívico-militar en la Ciudad de México, el Metro no ofrecerá servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, que generalmente se mantiene cerrada desde el 15 de septiembre por el Grito de Independencia, que este año encabezará por primera vez la Presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Para evitar afectaciones en sus traslados hacia la zona centro, se recomienda a usuarios optar por descender en las estaciones Pino Suárez y Allende, también de Línea 2.

Otras alternativas sugeridas por el medio de transporte ante el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan son:

San Juan de Letrán de la Línea 8

Bellas Artes, de las líneas 2 y 8

Estación Zócalo/Tenochtitlan en el centro de la Ciudad de México. ı Foto: larazondemexico

¿El Metrobús ajustará su horario el 16 de septiembre?

Por ser día festivo, el Metrobús también modificará su horario de servicio este 16 de septiembre y operará desde las 07:00 a las 00:00 horas.

El segundo medio de transporte más utilizado en la Ciudad de México cerrará en algunas estaciones en las líneas 1, 2, 3, 4 y 7, debdo al desfile cívico-militar.

Metrobús ajustará sus horarios con motivo del desfile cívico-militar, el 16 de septiembre. ı Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba, Cuartoscuro.

¿Habrá megapuente el 15 y 16 de septiembre en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 16 de septiembre es una fecha de descanso obligatorio; sin embargo, debido a que cae en martes, no habrá “megapuente”.

Lo anterior, porque el 15 de septiembre es lunes y aunque marca el inicio de las fiestas patrias con el Grito de Independencia, no es considerado feriado oficial por la ley. Por lo tanto, las y los trabajadores mexicanos deberán deberán cumplir sus actividades de manera habitual.

¿Cuánto me deben pagar por trabajar el 16 de septiembre?

Para las y los trabajadores que sean llamados a trabajar el 16 de septiembre, la legislación establece el pago triple.

Según al artículo 75 de la LFT, quienes laboren durante un día de descanso obligatorio deberán recibir su salario normal más el doble por el servicio prestado .

