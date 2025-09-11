Familia de Ana Amelí pide intervención de Harfuch

A dos meses de la desaparición de Ana Amelí, en el Pico del Águila, en el Ajusco, en Tlalpan, su familia solicita al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, intervenir en el caso, pues consideraron que hay nulos avances por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que encabeza Bertha María Alcalde Luján.

El padre de la joven, Ricardo García, mencionó a La Razón que el órgano autónomo de la capital no ha brindado los resultados esperados en la búsqueda de su hija, por lo que esperan que una autoridad federal lo haga.

“La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Berta Alcalde, no tiene ningún avance ni resultado concreto. Necesitamos alguien que sí pueda dar resultados”, comentó.

El Dato: La Presidenta, Claudia Sheinbaum, instruyó al Ejército a sumarse a las tareas de búsqueda de Ana Amelí en atención a la solicitud de la madre para reforzar las labores.

La estudiante de Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue vista por última vez el 12 de julio mientras llevaba a cabo una caminata de senderismo en el Pico del Águila, en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

Ese día, Ana Amelí se reuniría con unos amigos para asistir al Pico del Águila, pero éstos no llegaron y ella decidió ir.

En el camino, justo en el punto conocido como “Cruz de Marqués”, se encontró con el grupo de senderismo Tepemécatl. Dicha asociación publicó la última foto en la que se aprecia a la alumna de la UNAM.

20 años tenía la joven cuando fue reportada como desaparecida en el Ajusco

Ayer, familiares y amigos de Ana Amelí protestaron para exigir avances en las investigaciones para dar con el paradero de la joven de 20 años de edad. Portaron pancartas para exigir al secretario de Seguridad federal tomar cartas en el asunto.

Tras un par de horas de la manifestación, los familiares tuvieron una videollamada con el titular de la Unidad de Política Policial y Penitenciaria, Carlos Buenfil Amaya, quien, a decir de Vanessa Gámez, madre de la universitaria, pidió tiempo para empaparse del tema.

“Las autoridades federales nos han pedido confiar nuevamente en ellos, en que van a ver los casos, que necesitan unos días para empaparse y ver en qué partes van a fortalecer las investigaciones.

“Vamos a darles ese beneficio otra vez de una confianza, vamos a esperar, van a analizar. Les vamos a dar unos días y nos dieron un canal directo de comunicación que vamos a estar, pues igual utilizando para que nos den esa retroalimentación”, dijo.

El pasado 29 de julio, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, afirmó en conferencia que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en el Pico del Águila, por lo que descartó que se trate de un extravío o accidente.

En entrevista con este diario, el funcionario afirmó que, si bien continúan con los trabajos para hallar a la estudiante, aclaró que, al momento, no hay indicios que indiquen que pudo ser extraída; además, luego de los trabajos de campo han determinado que no hay indicios de ella en la montaña ni de sus pertenencias.

“Seguimos investigando, pero hemos agotado todas las líneas, hemos contado con el apoyo del Gabinete de Seguridad federal y de las instituciones de la Ciudad de México, lamentablemente seguimos sin encontrarla, pero las investigaciones no se han frenado avanzados, tan coordinadas, estamos con la familia, hemos seguido en acciones de busca concretas este en campo”, afirmó.

Al respecto, Ricardo García criticó que el funcionario por afirmar que se han agotado las líneas de investigación, pues ella sigue desaparecida. Cuestionó que se haya descartado la posibilidad de que se le haya extraído.

El padre de Ana Amelí consideró que, si bien ella no está en la montaña, alguien pudo llevársela. “Yo creo que el comisionado pues no está, digamos, al tanto de todas las hipótesis posibles, puesto que, bueno, no sé por qué hayan descartado que alguien se la haya llevado.

“Si ella está desaparecida no se pudo haber desaparecido sola. Entonces es absurdo por parte del comisionado que diga que se descarte la hipótesis de que se la hayan llevado”, dijo.