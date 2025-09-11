¿Por qué explotó la pipa en el Puente de La Concordia? Esto es lo que se sabe

La explosión de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP ocurrida el martes alrededor de las 14:20 horas dejó un gran número de lesionados, muertes y daños materiales.

De acuerdo con lo informado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por la noche del martes se tenía un saldo de 70 personas que resultaron heridas por la explosión. Hasta el momento, el recuento de lesionados aumentó a 90 personas, y un saldo de 6 defunciones.

A lo largo del día los videos publicados en redes sociales comenzaron a causar conmoción en la población mexicana. Además de las impactantes imágenes del momento en el que la nube blanca de gas LP comenzó a llenarse de fuego en gran escala, también se pudo observar los daños que dejó a su paso.

Las personas que se encontraban cerca del lugar de la explosión no dudaron en comenzar a ayudar a los afectados. Con cobijas, varias personas ayudaron a las autoridades correspondientes llevando a los lesionados a las unidades que los iban a transportar a los hospitales para recibir atención médica.

Durante la noche la ayuda continuó en el punto cero, pues se pudo observar a los ciudadanos llevando agua, café y apoyo a las personas y autoridades que continuaban con sus labores en el lugar donde sucedió la explosión.

Asimismo, la colecta de víveres y el transporte a familiares de los afectados comenzó a darse fuera de los hospitales en los que se encuentran internados quienes resultaron lesionados.

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. ı Foto: David Patricio / La Razón

¿Por qué explotó la pipa de gas LP?

De acuerdo con lo informado por la jefa de gobierno, la Fiscalía continúa con la hipótesis de que este accidente fue provocado por la volcadura del vehículo.

Al volcarse, este vehículo se rompió a causa del impacto, lo que liberó el contenido de este que se esparció rápidamente dejando una gran nuble blanca que cubrió las zonas cercanas. Al ser altamente inflamable, los casi 50 mil litros de gas LP provocaron una fuerte explosión mediante una onda expansiva.

Esta unidad, perteneciente a la firma transportadora Silza, S.A. de C.V. no contaba con una póliza de seguro vigente, pues esta habría expirado el pasado 12 de junio.

¿Qué pasó con el chofer que conducía la pipa de gas?

De acuerdo el secretario de Seguridad Ciudadana (SCC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, lograron contactarse con la empresa y la aseguradora del vehículo, quienes aseguraron que el chofer se encuentra en el hospital Magdalena de las Salinas del IMSS en un estado de gravedad.