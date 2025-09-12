La última FOTO de la abuelita que salvó a su nieta en la explosión del puente de la Concordia

La última foto de la abuelita que protegió a su nieta de la explosión en Iztapalapa

Alicia Matías se volvió una heroína, pues dio la vida por su nieta, pues esta mujer fue la abuelita que protegió a su nieta con su cuerpo del fuego en la explosión de la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa.

La imagen de Alicia Matías saliendo de las intensas llamas acompañada de un policía llamado Sergio Ángel, mientras el uniformado carga a la nieta de la señora se viralizó por que retrata el desgarrador momento que vivió la mujer con su nieta, luego de que la pipa explotó y ellas trataron de resguardarse para sobrevivir al fuego.

Sergio Ángel narró que la abuelita estaba completamente quemada y la ropa se le seguía quemando cuando él la encontró y tuvo que ayudarla a cortar la ropa de ella y de su nieta para que no se le siguiera quemando.

Alicia entregó a su nieta para que el policía la llevara a un hospital rápidamente en una motocicleta de los familiares del uniformado, la bebé de dos años pudo recibir atención rápido. Sergio regresó al epicentro de la explosión por Alicia para llevarla a un hospital también debido a sus graves quemaduras.

México entero estaba orando porque Alicia viviera y se pudiera recuperar, pero lamentablemente la noche del 12 de septiembre la abuelita falleció. El día anterior su hermana reveló a los medios de comunicación que la abuelita tenía un diagnóstico muy grave, que incluso los doctores le dijeron que las quemaduras eran tan graves que ni siquiera era candidata para un trasplante de piel.

La última foto de la abuelita Alicia Matías, que salvó a su nieta de la explosión

En redes sociales se difundió una fotografía de la abuelita con su nieta, la cual es la última foto de Alicia antes de la tragedia y antes de morir.

Se trata de una emotiva imagen en la que la abuelita sale cargando a su nietecita, la nena lleva un mameluco de la película de Monsters Inc, y la señora presume a su nieta con mucho orgullo a la familia, pues esta foto la envío al WhatsApp familiar.

La última foto de la abuelita que salvó a su nieta en la explosión en Iztapalapa ı Foto: Especial

En la imagen la señora viste un chaleco negro y una blusa blanca, mientras carga a la niña, quien está dormidita.

Los mexicanos lloran la muerte de Alicia Matías, pero también de las demás víctimas de este terrible accidente como Ana Daniela, joven que estudiante que sufrió brutales quemaduras que se le desfiguró el rostro y su celular quedó tirado entre las cenizas dejando a su familia y a su novio con el que se iba a casar, así como de las demás víctimas mortales como el maestro que falleció.