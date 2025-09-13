Fiscalía descarta bache como causa del percance

El Gobierno de la Ciudad de México informó ayer que la cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas registrada el miércoles en el puente de La Concordia subió a 11, mientras que 53 personas continúan internadas en diferentes hospitales y otras 22 ya fueron dadas de alta.

Por la mañana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que “se cometió un error” al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro en la lista de fallecidos tras el percance, y durante el resto del día la cifra se mantuvo en 10.

El Dato: como una forma de respeto, vecinos de la colonia Santa Martha Acatitla realizaron anoche un rosario colectivo en las calles, para pedir por las víctimas de la explosión.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, abraza a la familiar de un paciente, ayer. ı Foto: Especial

A través de un comunicado, la dependencia capitalina aclaró que Alicia Matías, la abuela que salvó a su nieta de dos años al cubrirla con todo su cuerpo, se encontraba con vida, aunque en estado de salud grave, por lo que recibe atención médica integral y especializada en el Hospital Magdalena de las Salinas.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”, refirió.

Más tarde, Sandra, hermana de Alicia, informó que la Secretaría de Salud capitalina les ofreció una disculpa por lo sucedido. Asimismo, detalló que su familiar estaba “dando la batalla” por su vida, aunque presentaba lesiones en 98 por ciento de su cuerpo.

Sin embargo, hacia las 21:30 horas las mismas autoridades de salud confirmaron el deceso de Alicia Matías, quien no pudo recuperarse de las quemaduras que sufrió, por lo que la cifra de víctimas de la explosión subió a 11.

Más temprano, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó los hospitales Rubén Leñero y Magdalena de las Salinas, para supervisar la atención que reciben los lesionados, y se informó que este sábado acudirá a otros nosocomios en donde están internados otros heridos.

“Seguimos abrazando con el corazón a las familias que atraviesan este momento tan doloroso. Nos duele lo que pasó y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlas y brindar apoyo todo el tiempo que sea necesario”, puntualizó la mandataria capitalina.

Brugada Molina dio a conocer que se instalaron módulos de comida caliente para los familiares de las víctimas que se encuentran esperando afuera de los hospitales, los cuales suministrarán desayuno, comida y cena.

En tanto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acudió al Centro Médico Siglo XXI para dar seguimiento al estado de salud de la menor de dos años de edad que fue salvada por su abuela.

AVANZAN PERITAJES. Por la tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) descartó que un bache haya ocasionado el accidente del pasado miércoles, y señaló que la explosión de la pipa tuvo como causa directa la ruptura del casco del contenedor, tras un impacto con un objeto sólido.

“De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición”, informó la institución en una tarjeta informativa. El dictamen de especialistas precisó que fue esa brecha en la superficie del tanque la que provocó el derrame y, como consecuencia de ello, la tragedia.

Agregó: “A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”.

El órgano de justicia detalló que en la zona del siniestro participaron expertos en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, quienes trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos: “Personal pericial de la institución continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos”.

Aseveró que los análisis practicados también permitieron identificar residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno, sustancias que se dispersaron tras la conflagración.

“La Fiscalía CDMX mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias”, subrayó la dependencia.