Iztapalapa cancela fiestas patrias en solidaridad con víctimas de explosión de pipa en la Concordia

Memorial en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas, el pasado 10 de septiembre.

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, anunció la cancelación de la verbena con motivo de la Independencia de México, este 15 de septiembre, por respeto y solidaridad a las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP ocurrida el pasado miércoles, que ha dejado, al momento, 13 personas fallecidas.

Por medio de un comunicado, la alcaldesa explicó que sólo habrá una ceremonia cívica “austera y solmene” en la explanada central y que serán suspendidos los eventos conmemorativos en distintos puntos de la demarcación.

“Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, comentó.

El pasado 10 de septiembre una pipa cargada con gas LP, de la empresa Silza, que pertenece a Grupo Tomza, volcó en inmediaciones del Puente de la Concordia, lo que provocó una explosión que ha dejado hasta este domingo un saldo de 13 personas fallecidas.

Además, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 40 personas siguen hospitalizadas debido a las heridas que sufrieron en el incidente. Otras 13 ya fueron dadas de alta.

Entregan 68 apoyos iniciales a personas y familias afectadas

El sábado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en conferencia de prensa que el Gobierno de la Ciudad de México comenzó con la entrega de apoyos iniciales a familias y personas afectadas por la explosión en el puente de La Concordia.

César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, detalló que la entrega de apoyos consiste en 20 mil pesos para personas hospitalizadas y 50 mil pesos familias que perdieron a un ser querido , a quienes además facilitan los servicios funerarios.

Añadió que al momento se contempla la entrega de 68 apoyos iniciales: 44 en la Ciudad de México y 24 en el Estado de México, “pero seguramente habrá unos más que falten”, comentó.

Precisamente, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó el sábado que entregó apoyos económicos a 24 familias; además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinda acompañamiento psicológico, jurídico y social.

“Eso quiero dejarlo muy claro: es [un apoyo] inicial y ya en los próximos días vamos estaremos diciendo de que manera vamos a seguir apoyando a todas las familias que están con este tema”, añadió Brugada.

