Edomex brinda acompañamiento a víctimas de explosión en puente La Concordia; dan de alta a tres pacientes

Entregan en el Estado de México apoyos a familiares de lesionados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

El Gobierno del Estado de México informó que se mantiene cercano a las familias afectadas por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en las inmediaciones del puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Como resultado del accidente, se registraron 23 personas lesionadas originarias del Estado de México. Al menos cuatro perdieron la vida, mientras que 16 más permanecen hospitalizados y reciben atención especializada en instituciones del Estado de México y de la Ciudad de México.

Tres pacientes han logrado su recuperación y han sido dados de alta, mientras el gobierno estatal trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal, a través del ISSSTE y del IMSS, y con con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, junto con la Consejería Jurídica, han entregado apoyo jurídico y económico a 24 familias.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desplegó personal médico, psicológico, jurídico y social para brindar atención integral, escuchar de primera mano las necesidades y facilitar los trámites que requieren las personas lesionadas y sus familias.

El Voluntariado de Salud y Humanismo de la Secretaría de Salud, en coordinación con hospitales federales, gestionó equipo especializado de terapia renal para reforzar el tratamiento de pacientes quemados en la UMAE de Magdalena de las Salinas.

La gobernadora Delfina Gómez y autoridades de salud han visitado hospitales del IMSS, ISSSTE y de la red de salud capitalina, con el compromiso de mantener un diálogo cercano con familiares y pacientes.

Además se ha tenido coordinación con las y los presidentes municipales de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; La Paz, Martha Guerrero Sánchez: Chicoloapan, Francisco Javier Mendoza; Valle de Chalco, Alan Velasco Agüero; Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez: Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez; Ixtapaluca, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, y Chalco, Abigail Sánchez Martínez, convencidos de que la solidaridad y la atención oportuna son clave para superar esta emergencia.

cehr