Brugada garantiza reparación del daño integral a víctimas de explosión en puente de La Concordia

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, garantizó justicia y la reparación integral del daño a víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, ocurrida el pasado miércoles en la alcaldía Iztapalapa.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que hasta este sábado han fallecido al menos 13 personas y otras 40 permanecen hospitalizadas por el incidente; además, 30 pacientes ya fueron dados de alta.

Brugada aseguró que los apoyos para las personas que resultaron afectadas y sus familias irán “más allá” las pólizas de seguro que activó la empresa Siza, dueña de la unidad siniestrada.

“Vamos, como Gobierno de la Ciudad, a apoyar para que haya justicia. Eso significa que pueda haber una reparación del daño integral a todas las víctimas que va más allá de las pólizas”, subrayó.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, mencionó que además de buscar la reparación integral del daño, la institución realiza un análisis que implica el lucro cesante y el proyecto de vida.

“Se está haciendo un análisis muy puntual. El día de ayer ya compareció la empresa y se están empezando a hacer planteamientos. Estamos haciendo un análisis puntual caso por caso, (...) que [no] analicemos nada más los casos de las personas que fallecieron, sino también de las personas lesionadas y cómo van evolucionando”, explicó.

Alcalde Luján insistió que el tema “va más allá de las pólizas” y explicó que, si no es suficiente la póliza de seguro para que la empresa pague parte de la reparación del daño, “se tendría que buscar pagar la reparación del daño con otros recursos”.

Entregan 68 apoyos iniciales a afectados por explosión de pipa

Teas reiterar su solidaridad con las víctimas, Clara Brugada subrayó que la responsabilidad de la reparación del daño es de la empresa Silza, por lo que además de facilitar los servicios funerarios, el Gobierno de la Ciudad de México comenzó con la entrega de apoyos iniciales para las familias afectadas.

César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, anunció que el viernes pasado comenzó la entrega de apoyos iniciales de 20 mil pesos para personas hospitalizadas, y 50 mil pesos familias que perdieron a un ser querido.

Añadió que al momento se contempla la entrega de 68 apoyos: 44 en la Ciudad de México y 24 en el Estado de México, “pero seguramente habrá unos más que falten”, comentó.

“Eso quiero dejarlo muy claro: es [un apoyo] inicial y ya en los próximos días vamos estaremos diciendo de que manera vamos a seguir apoyando a todas las familias que están con este tema”, añadió Brugada.

Bache no provocó accidente de pipa, sostienen

Sobre la causa del accidente, la Fiscalía de la Ciudad de México precisó que el dictamen preliminar apunta al exceso de velocidad, y reirteró que un choque provocó una fractura de 40 centímetros en el tanque de la pipa , tras golpear el pavimento y un muro, lo que originó la fuga y posterior explosión del gas.

En cuanto a la versión de un bache, Clara Brugada aclaró que no hay evidencia de ello: “La mejor manera es que vayan al lugar de los hechos y revisen ustedes mismos”.

En materia de salud, indicó que los hospitales capitalinos continúan atendiendo a los heridos y lanzó un llamado a la ciudadanía para donar sangre: “Necesitamos ahora, para atender a los pacientes quemados, mucha sangre y muchos derivados”.

Finalmente, anunció que tras el accidente se revisarán a fondo las condiciones del transporte de gas en la Ciudad de México.

“Necesitamos medidas muy fuertes”, afirmó, al señalar que ya se trabaja con instancias federales en un protocolo para reforzar la seguridad en rutas, horarios, límites de velocidad y supervisión de autotanques.

cehr