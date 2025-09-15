¡CUIDADO! podrías mojarte durante El Grito de Independencia: Advierten fuertes lluvias durante las Festividades Patrias

Posible lluvia durante el Grito de la Independencia

El pronóstico de posibles lluvias durante la tarde de este 15 de septiembre advierte que estas podrían presentarse durante las celebraciones por el Grito de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, será la primera mujer en encabezar esta conmemoración.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana se prevén fuertes lluvias en la Ciudad de México. Además, señalaron que estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica e incluso granizo.

Durante la tarde y noche se prevén lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo; cielo nublado y ambiente cálido a templado. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana



De igual forma, en esta misma publicación se precisa que posiblemente el 16 de septiembre también se desaten lluvias en la Ciudad de México, por lo que recomiendan estar atentos a la información que se presente.

#PronósticoDelTiempo || Esta tarde se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México.



Pueden presentarse fuertes rachas de viento. Toma tus precauciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/E7HF1JhLsA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2025

¿A qué hora es el Grito de Independencia?

El 15 de septiembre del 2025 se llevará a cabo el primer Grito de Independencia de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Mismo que, como es tradición, se realizará en la Plaza de la Constitución.

Este evento se dará en torno de las 11 horas de este día, durante el Grito Claudia Sheinbaum recreará al cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien el 16 de septiembre de 1810 llamó al pueblo mexicano para levantarse en armas contra el dominio de los españoles.

Previo al grito, en el Zócalo capitalino se podrá disfrutar de tres conciertos totalmente gratuitos. Entre estos conciertos, se encuentra el espectáculo de La Arrolladora Banda El Limón como principal atracción.

▶ #Video | A pesar de las nubes que ya amenazan con una fuerte lluvia en la capital mexicana, miles de personas ya llegan al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el Día de la Independencia que por primera vez estará encabezado por una mujer, la presidenta Claudia… pic.twitter.com/bvSKHZV9dc — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 15, 2025

Toma precauciones para disfrutar las Fiestas Patrias ı Foto: Especial La Razón

¿Qué hacer si llueve durante El Grito de Independencia?

Para que puedras disfrutar con tranquilidad las Fiestas Patrias en el corazón de la ciudad, te recomendamos extremar precauciones antes de salir de casa:

Lleva contigo un impermeable o chamarra para cubrirte de la lluvia.

Utiliza calzado impermeable como botas para lluvia.

Carga con un paraguas portátil para que no ocupe mucho espacio entre tus pertenencias.

Durante la lluvia, estas son algunas de las precauciones que puedes tener para resguardar tu seguridad:

No camines en zonas inundadas, esto evita posibles cables con energía eléctrica que puedan encontrarse bajo el agua.

Cuidado con las coladeras, podrían no estar bien colocadas.

Planea una ruta para llegar con bien a tu hogar cuando el evento termine.

Si observas una corriente de agua en alguna calle no intentes cruzar por ahí.

No dejes solos a los menores de edad, mantenlos vigilados siempre.

Después de la lluvia es muy importante que te mantengas alerta a las indicaciones de las autoridades correspondientes, tal como posibles cierres de rutas de transporte público.