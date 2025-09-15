Metro CDMX: Restablecen servicio en Línea A, pero dos estaciones siguen cerradas

Línea A del Metro de la Ciudad de México.

El Metro de la Ciudad de México informó que se restableció el servicio en la Línea A, cuya ruta original es de Pantitlán a La Paz, pero solo desde la primera hasta Santa Marta.

Es decir, la mañana de este lunes, permanecen cerradas las estaciones Los Reyes y La Paz, en donde equipos de emergencia continúan con las labores de revisión, tras las afectaciones que sufrió la ruta a causa de las fuertes lluvias del domingo.

#AvisoMetro: Se amplía el servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Permanecen cerradas las estaciones Los Reyes y La Paz.



Personal del Metro continúa con labores de bombeo y revisión de instalaciones, debido al ingreso de agua del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2025

Sin embargo, el sistema de transporte aclaró que se ofrece servicio provisional de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en las estaciones cerradas.

Más temprano, se informó que el cierre del Metro CDMX se extendía hasta la estación Peñón Viejo, lo que representaba casi la mitad de la “línea morada”. Sin embargo, paulatinamente se ha restablecido el servicio.

🔴 Informe

Línea A, 02:30 hrs.



Se identifican dos puntos críticos de inundación en el tramo Santa Marta – Los Reyes.

1.- 250 metros afectados con 1 m de altura de agua, con actividad de desasolve y trabajando para restablecer el servicio.

2.- 600 metros afectados con 1.7 m de… pic.twitter.com/IXzy95rMti — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 15, 2025

Desde la noche del domingo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX suspendió el servicio temporalmente en la Línea A, a causa de las fuertes lluvias que azotaron la capital mexicana desde la tarde.

A propósito, el director del STC, Adrián Ruvalcaba, aseguró que se identificaron varios puntos críticos de inundación en el tramo Santa Marta - Los Reyes de la citada ruta.

Detalló que fueron 250 metros afectados con un metro de altura de agua, así como 600 metros afectados con 1.7 metros de altura de agua. Lo anterior impide el correcto avance de los trenes, y motivó el inicio de labores de mantenimiento para restablecer el servicio.

Línea 7 del Metro, con retrasos este 15 de septiembre

En pleno 15 de septiembre y pese a que es suspensión laboral para muchas personas, el Metro de la Ciudad de México presentó retrasos en algunas de sus rutas más concurridas, particularmente la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto.

#ÚltimaHora 🚨

⚠️ #MetroCDMX ⚠️

Usuarios reportan:

➡️ Línea 7 #Linea7

+RETRASO en AVANCE por DESALOJO de TREN

+Mixcoac andén lleno y ya tardó en pasar como 10 minutos (Foto)

+Se va deteniendo en estaciones#TomaPrecauciones🚨 pic.twitter.com/T1hjxwAwNr — GUÍA METRO (@guiametromx) September 15, 2025

A través de redes sociales, usuarios reportaron que la “línea naranja” presentó retrasos a lo largo de toda su ruta, lo cual impactó principalmente a las estaciones terminales y de correspondencia, como El Rosario, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac.

Posteriormente, el STC informó que los retrasos respondían al retiro de un tren para revisión, después de lo cual, informó, se restablecía la circulación.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2025

“Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”, escribió el Metro CDMX.

¿Está abierta la estación Zócalo del Metro CDMX HOY 15 de septiembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Por lo anterior, usuarios deberán buscar alternativas para llegar a la Plaza de la Constitución, como las estaciones Allende, Pino Suárez y Bellas Artes de la Línea 2, o Salto del Agua de la Línea 8.

