Sube a 15 el número de muertos por explosión de pipa en puente de La Concordia.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, informó que subió a 15 el número de muertos por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

“Nos acaban de informar que falleció una persona más, entonces tenemos ahora 15 personas que han fallecido”, dijo la funcionaria capitalina en una entrevista radiofónica.

Además, detalló que hay 38 personas hospitalizadas, de las cuales 14 están muy graves tras las quemaduras que sufrieron por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia.

TE RECOMENDAMOS: Boxeo Canelo Álvarez reaparece y deja un mensaje contundente tras perder con Terence Crawford

La secretaria de Salud de la Ciudad de México detalló que en la atención a las personas que resultaron lesionadas participan hospitales del IMSS-Bienestar, del IMSS-Ordinario, del ISTE, del PEMEX y del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Indicó que en los hospitales hay personas que presentan quemaduras en más de 70 u 80 por ciento del cuerpo, lo que añade complejidad al tratamiento.

“Realmente se está haciendo todo lo que se puede para preservar la vida, se están también empezando a hacer las cirugías médicas, que se necesitan para atender a los quemados”, agregó Nadine Gassman.

Sobre los menores hospitalizados, mencionó que uno de ellos está listo para ser trasladado. Se trata de la bebé que fue salvada por su abuelita de la explosión en Iztapalapa.

“En este momento, hay tres casos para que puedan ser trasladados y se deja abierta evidentemente la relación para otros casos y también para la parte de reconstrucción que es tan importante”, dijo.