UNAM y feministas ofrecen ayuda jurídica GRATUITA para las víctimas de la explosión en el Puente de La Concordia

Tras la catastrófica explosión de una pipa que transportaba gas LP en el Puente de La Concordia; que dejó decenas de personas lesionadas y hasta el momento 14 muertes, la ayuda continúa llegando. Esta vez, mediante asesoría jurídica gratuita para las víctimas y sus familiares.

Por medio de una publicación en redes sociales, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que ofrecerán asesoría jurídica gratuita a las personas que resultaron afectadas tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el comunicado, el servicio de ayuda estará disponible por medio de correo electrónico bufetejuridico@derecho.unam.mx o de manera presencial en sus tres sedes:

TE RECOMENDAMOS: Hay un fallecido más Suman 14 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

En San Ildefonso número 28 en la Colonia Centro de la Ciudad de México

En el anexo de la Facultad de Derecho , ubicado en el Circuito Escolar sin número de Ciudad Universitaria.

En la planta baja del edificio principal de la Universidad Pontificia, ubicada en Guadalupe Victoria número 98, Centro de Tlalpan.

El Bufete Jurídico de Asesoría Gratuita de nuestra Facultad proporcionará asesoría jurídica gratuita a personas afectadas y sus familiares por la explosión ocurrida el pasado martes.🤲💙💛 pic.twitter.com/fXcgdzGTYo — Facultad de Derecho (@DerechoUNAMmx) September 12, 2025

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. ı Foto: David Patricio / La Razón

La Red de Abogadas Feministas de México (REDAFEM) también externó su posicionamiento ante esta tragedia que se suscitó en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, expresaron su solidaridad con las personas afectadas por la explosión, haciendo especial énfasis en las mujeres, niñas, niños y personas adultas.

Desde la Red de Abogadas Feministas de México expresamos nuestra más profunda solidaridad con las personas afectadas por la explosión ocurrida recientemente en la alcaldía Iztapalapa, que ha dejado un salgo de múltiples muertes, personas heridas, daños materiales graves y afectaciones emocionales profundas, particularmente en mujeres, niñas, niños y personas adultas. Red de Abogadas Feministas de México



Ofrecieron brindar asesoría jurídica de manera gratuita a todas las personas que resultaron afectadas, y realizaron un llamado a las autoridades para que atiendan esta tragedia no sólo de manera inmediata, sino con un enfoque en derechos humanos, evitando la revictimización.

Las personas que requieran dicha ayuda podrán ponerse en contacto con la REDAFEM por medio de correo electrónico redafemx@gmail.com; y redes sociales como Instagram @redafemoficial, TikTok @redafem1. X @redafemx y Facebook Red de Abogadas Feministas de México.

¿Qué ha pasado después del incendio de la pipa de gas en Iztapalapa?

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, este accidente no fue provocado por un bache, tal como había sido señalado previamente.

De acuerdo con la institución, la fuga de gas LP de pipa se dió después de que el vehículo presentara una ruptura ocasionada tras el impacto con un objeto sólido en el puente de La Concordia.

Hasta el momento el número de decesos sigue en aumento, esta mañana se confirmó una persona más, por lo que el número que había comenzado en cero víctimas letales fue en aumentó al paso de las horas, llegando así a 14 muertes en el transcurso de cinco días.

Aunado a esto, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, anunció la cancelación de las celebraciones por la Independencia de México, que se iba a llevar a cabo este 15 de septiembre, esto con la intención de expresar su solidaridad con las víctimas.