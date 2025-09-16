Giovani Gutiérrez encabeza Grito de Independencia en Coyoacán frente a miles

El alcalde Giovani Gutiérrez ondea el Lábaro Patrio ante una multitud que celebró la Independencia de México en Coyoacán.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezó la conmemoración del 215 aniversario de la gesta heroica de la Independencia Nacional en el Palacio de Cortés, en donde lanzó la arenga que celebraron miles de personas asistentes a esta ceremonia.

Una fiesta patriótica llena de color y alegría se vivió en Coyoacán, donde miles de personas festejaron el 215 aniversario de la Independencia. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Fue en punto de las 23:00 horas cuando el Alcalde entró al salón de Cabildos en donde, después del saludo a la Enseña Nacional, subió al templete del Palacio de Cortés e hizo tañer la campana en tres ocasiones para después lanzar la arenga:

“¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron Patria y Libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”

Con decenas de miles de asistentes a esta ceremonia, Giovani Gutiérrez ondeó el Lábaro Patrio y posteriormente se entonó el Himno Nacional Mexicano por los asistentes, con renovado fervor.

Más tarde, comenzó el espectáculo de fuegos pirotécnicos que iluminaron el cielo de Coyoacán, así como el tradicional castillo de luces que se encendió a un costado del Palacio de Cortés.

En punto de las 23:00 horas, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, lanzó la arenga tradicional de la Independencia de México. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Acompañaron a Giovani Gutiérrez los representantes de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Ciudadana de la capital, concejalas y concejales, así como legisladores locales y federales.

Coyoacán vivió de nueva cuenta una tradicional fiesta mexicana en donde las familias pudieron disfrutar de una verbena a la que asistieron más de 90 mil personas a lo largo de todo el día y que se espera reúna, en todo el fin de semana -durante 4 días-, más de 100 mil personas.

am