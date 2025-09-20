Cae elevador en edificio de la colonia Condesa; reportan 7 heridos

Se desploma elevador en edificio de la colonia Condesa; valoran a siete personas.

Al menos siete personas fueron valoradas por paramédicos tras la caída de un elevador desde un segundo piso en un inmueble de la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió la noche de este 20 de septiembre en inmediaciones de las calles Alfonso Reyes e Irapuato, y movilizó a equipos de emergencias de la demarcación, a personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con Protección Civil, cuatro adultos y tres menores fueron valorados en el lugar, hasta donde se trasladó una ambulancia de la empresa MedicOne; mientras tanto, personal de la alcaldía Cuauhtémoc colocó cintas de seguridad en el elevador.

Servicios de emergencia laboran en Alfonso Reyes e Irapuato, col. Hipódromo Condesa, @AlcCuauhtemocMx, donde se registró la caída de un elevador desde el segundo piso. Paramédicos valoran a cuatro adultos y tres menores. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QjFVHcv1mD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 21, 2025

De acuerdo con NMás Foro, el edificio cuenta con cuatro niveles, y de entre las personas lesionadas se encuentran seis mujeres; además, los menores habrían sido trasladados al Hospital General “Rubén Leñero”, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

