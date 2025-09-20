‘Héroe de Iztapalapa’, entre los 27 muertos por explosión de pipa; salvó a pasajeros de su ‘micro’

Erick Vicente Acevedo, reconocido por rescatar pasajeros durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia

El conductor de microbús Erick Vicente Acevedo Romero, de 33 años, conocido como el “Héroe de Iztapalapa”, falleció el viernes 19 de septiembre debido a las graves quemaduras que sufrió al intentar rescatar a sus pasajeros durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia. Al corte de la mañana de este sábado, suman 27 muertes, incluida la del conductor.

El trágico suceso ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa cargada con 49,000 litros de gas LP volcó y explotó en la zona del puente. Erick, quien se dirigía al paradero de Santa Marta, observó la nube de gas y descendió de su unidad para alejarse del lugar.

Sin embargo, al ver que varios pasajeros permanecían dentro del microbús, regresó para auxiliarlos. Durante el rescate, fue alcanzado por las llamas y sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

Tras el incidente, Erick fue trasladado al Hospital General Rubén Leñero, donde permaneció en estado crítico durante nueve días. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el 19 de septiembre. Deja en orfandad a un hijo de 8 años.

La familia de Erick y la comunidad local lo recuerdan como un hombre valiente y altruista, dispuesto a arriesgar su vida para salvar a otros. Su historia ha conmovido a muchos y ha resaltado la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.

Afectados en el puente de la concordia

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que suman 27 los fallecidos por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia ocurrida el miércoles 10 de septiembre en Iztapalapa.

Lo anterior de acuerdo con el más reciente informe de la dependencia, con el cual, comparado con el más reciente, se suma una muerte más.

Por otro lado, la Secretaría de Salud Pública informó que 18 personas siguen hospitalizadas, mientras que 39 han sido dadas de alta.

🔺Actualizamos la información del incidente en #Iztapalapa: 18 personas continúan hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 27 fallecieron. pic.twitter.com/rZ4euVu94q — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 20, 2025

