Deja megasocavón 16 casas con daños y prevén más oquedades

El megasocavón formado en Avenida 5, en la colonia Renovación, en Iztapalapa, el cual engulló un camión de refrescos, afectó 16 casas y autoridades de la demarcación no descartan que se formen más oquedades en la zona.

A una semana del origen de este hoyo, el director de Servicios Urbanos de Iztapalapa, Alfonso González May, afirmó a La Razón que, del total de viviendas afectadas, cuatro tienen daños severos y en otras 12 hay afectaciones moderadas a graves. En total, indicó, evacuaron a 27 personas.

El Dato: Las personas afectadas que pagaban una renta recibieron por parte del Gobierno de Iztapalapa un apoyo equivalente a tres meses de cuatro mil pesos cada una.

“En la revisión de las casas registramos 16 casas con afectaciones, cuatro lotes fueron evacuados, esto equivale a cuatro casas, sí. Si un vecino quiere su acta de inspección o que se le realice otra pueden pasar al puesto de mando que está en la esquina”, mencionó.

De los 27 vecinos de las cuatro casas damnificadas por el agujero, sólo 20 aceptaron irse a un albergue en la Supermanzana 4 de la colonia Vicente Guerrero, donde se les ofrecieron alimentos, cobijas y colchonetas.

La tarde del pasado 13 de septiembre se abrió el socavón que alcanzó seis metros y medio de ancho por 12 de largo y ocho de profundidad, cerca de la esquina de Avenida 5 y Calle 4, el cual provocó un daño de 12 metros en un colector de 2.44 metros de diámetro que corre por Avenida 5.

En un recorrido, vecinos cercanos al hoyo denunciaron que, aunque Protección Civil de Iztapalapa inspeccionó sus viviendas, no les entregaron folios ni actas de inspección, por lo que desconocen si sus hogares son seguros.

Ulises, dueño de una tienda de abarrotes cercana al oquedad, reportó que las paredes del local que le renta a su mamá mostraron grietas desde el 13 de septiembre que se han ido haciendo más visibles con el paso de los días y el cimbrar de las máquinas usadas para reparar la zona. Su esposa, Ivonne, dijo que vive con miedo por no contar con un documento oficial.

“Hoy tengo poco más de 30 pesos de venta y ya son las 12:00 horas. Antes del hoyo, para esta hora, ya tenía tres mil pesos o más y cerraba en la noche con seis mil 500 en la bolsa. Se nos fue 70 por ciento de la venta”, comentó en entrevista.

Gloria, vecina de 80 años, también reportó que la casa que habita sufrió daños y nunca recibió acta de inspección tras la revisión de personal de Protección Civil de Iztapalapa.

La mujer contó que la vivienda, que está más alejada al lugar dañado, registró en 2022 grietas en las paredes que dan a la calle debido a un pequeño agujero que desapareció una coladera y generó encharcamientos por tres años, lo que debilitó el muro.

Su familia y ella aprendieron a vivir con la pared reblandecida, pero con el megasocavón de hace unos días, aseguró, alargó la grieta y el cimbrar de las máquinas usadas en la reparación la amplían cada día.

Ahora, Gloria teme que la pared caiga en cualquier momento, por lo que le pidió a sus más de cinco nietos que no jueguen en esa pared para prevenir un accidente en caso de que colapse.

González May dijo sobre este caso que su división visitará a Gloria para ver qué daños se hicieron durante las reparaciones del desperfecto y cuáles fueron previos. Será la Secretaría de Gestión Integral del Agua la que se encargue de ello.

Acerca de la falta de actas tras la inspección de los inmuebles, el director de Servicios Urbanos de la alcaldía Iztapalapa aclaró que ésta es parte del correcto procedimiento en la revisión de una vivienda y que un notario público acompañó al personal de Protección Civil que hizo las inspecciones.

“Se certificó ante notario público la inspección de las casas afectadas; esos casos (en los que los vecinos reportan no tener documentos de la revisión) vamos a buscarlos, porque no tenemos registrado que eso haya pasado”, afirmó.

González May mencionó que, en caso de que los vecinos a quienes se les hizo una revisión de sus viviendas no tengan el acta de la misma, pueden acudir al puesto de mando ubicado en Avenida 5 y Calle 4 para pedir a las autoridades que se las entreguen.

En caso de que deseen que su casa sea revisada o vuelva a ser inspeccionada, tienen derecho y los invitan a acudir al mismo puesto de mando para que el personal de Protección Civil de la alcaldía se las haga.

MÁS HOYOS. González May afirmó que en la zona afectada podrían generarse más oquedades debido al colector que pasa por Avenida 5.

“Podrían abrirse otros socavones en la zona porque sobre Avenida 5 corre un colector de más de dos metros de diámetro que llega hasta Vicente Guerrero, que es la colonia que sigue al sur del socavón”, explicó el funcionario.

El funcionario también dijo que el reparar este hoyo y el colector involucrado va a tomar un mes entero.

De acuerdo con González May, esto se debe a que el tramo de 12 metros que requieren para el colector se hace a la medida y toma un aproximado de una semana en estar listo para instalarse de manera adecuada.

