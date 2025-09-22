IECM presume certificaciones que avalan calidad de sus procesos electorales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) mantiene certificaciones internacionales que avalan la calidad de su labor como autoridad electoral, afirmó su consejera presidenta, Patricia Avendaño Durán, quien además destacó la importancia de los demás Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de México.

Durante el foro “Fortaleciendo la calidad electoral: Entrega del dictamen de auditoría ISO 9001:2015 al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC)”, recordó que las certificaciones ISO surgieron en el sector privado, pero que se han extendido a los procesos públicos porque “la democracia requiere un esfuerzo constante y verificable” .

“El IECM ha recibido diversas certificaciones internacionales, como la ISO 9001:2008 y la ISO 54001:2019, esta última específica para procesos electorales”, subrayó Avendaño.

Explicó que la certificación ISO 54001-2019 se obtiene antes, durante y después de los procesos electorales, pues revisa tareas como el registro de partidos y candidatos, la logística electoral, la emisión del voto, el escrutinio, la declaración de resultados, la educación cívica y la resolución de disputas durante el mismo proceso.

IECM, en proceso de recertificación tras elección judicial

Actualmente, el IECM se encuentra en proceso de recertificación tras concluir el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 y el objetivo es que sea un sistema electoral de calidad y robusto que permite reducir errores, fortalecer la planeación estratégica, mejorar la trazabilidad y garantizar procesos confiables, transparentes y legítimos.

También resaltó que consolidar a los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales) como instituciones sólidas y confiables es clave para garantizar el ejercicio democrático y cumplir con la encomienda constitucional.

En el encuentro electoral también participaron las consejeras presidentas Yanko Durán Prieto, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y Beatriz Adriana Camacho Carrasco, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, así como funcionarias de calidad y mejora institucional de ambos organismos.

cehr