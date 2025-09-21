Comunidad LGBT+ será consultada sobre candidaturas en 2027: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizará una consulta a las personas de la comunidad LGBT+ sobre las candidaturas de personas que formen parte del colectivo en las elecciones de 2027.
En un comunicado, el IECM indicó que también serán consultadas las, los y les activistas y representantes de colectivos de la diversidad sexual.
“El IECM impulsa las acciones afirmativas como una medida que busca garantizar la igualdad sustantiva y reducir las brechas históricas de exclusión” declaró.
UNAM reforzará protocolos de seguridad en planteles tras asesinato de estudiante en CCH Sur
Esta consulta se realizará del 18 de octubre al 23 de noviembre, fechas en las cuales las personas lesbianas, gay, bisexuales, asexuales y del espectro trans podrán expresar sus propuestas sobre cómo fortalecer las acciones afirmativas que garanticen que personas de la comunidad LGBT+ sean postuladas en el proceso electoral de 2027.
Además, se llevará a cabo dos foros informativos sobre este tema. El primero, se realizará el sábado 18 de octubre, de 15:00 a 19:00 horas, en las oficinas centrales del IECM, en Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines, alcaldía Tlalpan.
El segundo foro será el martes 18 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas, en el Circuito Mario de La Cueva, en Ciudad Universitaria.
Para mayor información, el IECM habilitó el micrositio Acciones Afirmativas, donde se concentra toda la información relativa a este proceso consultivo.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr