Comunidad LGBT+ será consultada sobre candidaturas en 2027: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizará una consulta a las personas de la comunidad LGBT+ sobre las candidaturas de personas que formen parte del colectivo en las elecciones de 2027.

En un comunicado, el IECM indicó que también serán consultadas las, los y les activistas y representantes de colectivos de la diversidad sexual.

“El IECM impulsa las acciones afirmativas como una medida que busca garantizar la igualdad sustantiva y reducir las brechas históricas de exclusión” declaró.

Esta consulta se realizará del 18 de octubre al 23 de noviembre, fechas en las cuales las personas lesbianas, gay, bisexuales, asexuales y del espectro trans podrán expresar sus propuestas sobre cómo fortalecer las acciones afirmativas que garanticen que personas de la comunidad LGBT+ sean postuladas en el proceso electoral de 2027.

Además, se llevará a cabo dos foros informativos sobre este tema. El primero, se realizará el sábado 18 de octubre, de 15:00 a 19:00 horas, en las oficinas centrales del IECM, en Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines, alcaldía Tlalpan.

El segundo foro será el martes 18 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas, en el Circuito Mario de La Cueva, en Ciudad Universitaria.

Para mayor información, el IECM habilitó el micrositio Acciones Afirmativas, donde se concentra toda la información relativa a este proceso consultivo.

