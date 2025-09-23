Desaparición de Ana Amelí llega hasta la ONU

El comité de Desaparición de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una Acción Urgente contra el Estado mexicano por el caso de la joven Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, Ciudad de México.

A más tardar el 6 de octubre de 2025 el gobierno de México tiene que cumplir una serie de cinco medidas para la búsqueda y localización de la joven de 20 años.

Entre las medidas destaca investigar la participación de agentes estatales posiblemente involucrados en la desaparición y analizar el contexto criminal de la zona del Ajusco, dónde históricamente se han reportado la desaparición de personas.

Asimismo, otras medidas son establecer una estrategia integral para la búsqueda de Ana Amelí y recopilar evidencias forenses y entrevistar a testigos, como las dos últimas personas que vieron a Ana Amelí.

Por favor nos ayudan.

Por último, la ONU exige la participación de los familiares en el caso. Esto cobra relevancia por la exigencia de la familia por qué el secretario de secretario federal de seguridad Omar García Harfuch tomé el caso.

El pasado 19 de septiembre, el padre de la joven Emmanuel Ricardo García Huidobro dijo a La Razón que el órgano autónomo de la capital no ha brindado los resultados esperados en la búsqueda de su hija, por lo que esperaban que una autoridad federal lo hiciera, principalmente el secretario de Seguridad federal.

“La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Berta Alcalde, no tiene ningún avance ni resultado concreto. Necesitamos alguien que sí pueda dar resultados”, comentó.

🚨 Ayudemos a localizarla 🚨



