¿Dónde vacunarme contra el sarampión en CDMX? Te contamos donde puedes aplicartela

Debido a la reciente ola de sarampión en el país, la vacuna contra el sarampión está siendo aplicada en los centros de salud de la CDMX.

Para poder recibir esta vacuna debes tener entre 6 meses y hasta 49 años de edad, no estar enfermo cuando acudas a tu aplicación y proporcionar los datos que se te pidan al momento de asistir a aplicartela.

De acuerdo con la Secretaría de Salud para poder vacunarte contra el sarampion en la Ciudad de México puedes llamar al 079 para poder recibir información sobre los lugares en los que puedes recibirla.

Para vacunarte contra el sarampión en la Ciudad de México, consulta en la Línea del Gobierno de México 0️⃣7️⃣9️⃣, la ubicación de los centros de salud. Recibirás atención personalizada para reforzar tu esquema de vacunación.



La vacuna es gratuita, segura y eficaz para ti y tu…

¿Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas?

El sarampión es una enfermedad contagiosa que es causada por un virus. Esta enfermedad pede ser adquirida a cualquier edad, lejos de lo que se pueda creer los adultos también pueden contraer sarampión si es que no se contagió durante su infancia.

Los síntomas del sarampión son fiebres de al menos tres días que alcanzan hasta los 40 grados centígrados, tos, secreción nasal en exceso, manchas blancas en la parte interna de las mejillas, y ojos rojos.

Síntomas del sarampión ı Foto: Especial

Las erupciones cutáneas aparecen por lo general en el rostro y la parte superior del cuello y posteriormente puede expandirse hasta las manos y los pies.

En caso de que el menor o la persona que lo contraiga tenga un sistema inmune débil puede desarrollar neumonía, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)

Estos síntomas pueden aparecer entre 10 y 14 días después de que se tuvo contacto con el virus, las erupciones cutáneas pueden aparecer entre siete y 18 días después de que se estuvo expuesto al virus del sarampión.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2025 México es el segundo país a nivel mundial con más contagios, por lo que es muy importante prevenir esta enfemedad mediante la vacunación.

Hasta el momento no existe un tratamiento específico para tratar el sarampión, por lo que los cuidados están centrados el aliviar los síntomas para lograr que la persona contagiada pueda sentirse mejor y se puedan prevenir complicaciones.

Además de los centros de salud de la CDMX, esta vacuna también puede ser solicitada en la clínica del IMSS siempre y cuando cuentes con seguro social.

Para poder recibir esta vacuna sólo presenta tu cartilla de vacunación. Mucho ojo,esta vacuna no es aplicada a las personas que estén embarazadas y se encuentren en su primer trimestre.