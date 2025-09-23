En CCH Sur, joven mata a alumno con navaja y lesiona a trabajador

Lex Ashton “N”, de 19 años, publicó una presunta amenaza que acompañó con imágenes de armas. Horas después acudió a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) interceptó a Jesús “N”, estudiante de 16 años, y lo asesinó con una navaja

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el presunto agresor portaba una capucha al momento de ingresar al plantel y mató a su compañero.

El Dato: La comunidad universitaria convocó a una marcha y asamblea estudiantil interuniversitaria hoy a las 13 horas, en Las Islas, en CU.

Los primeros reportes indican que, tras la agresión, un trabajador del CCH Sur intentó detener al atacante; no obstante, luego de forcejear, Lex Ashton lo lesionó e intentó huir. Esto quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.

El sospechoso fue perseguido por otras personas, entró al edificio IM y se lanzó del primer piso, por lo que resultó con fracturas en ambas piernas. El crimen ocurrió cerca de las 13:00 horas. El sujeto fue atendido en el sitio y se le trasladó a un hospital donde permanece bajo custodia policial.

“Policías de la SSC pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al probable responsable que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia policial en el nosocomio”, indicó la dependencia local en un comunicado.

3 años menos tenía Jesús “N” respecto a Lex Ashton “N”, su agresor

7 gases pimienta, así como dos navajas, presumió el agresor en Facebook

Horas antes del ataque, el agresor publicó en Facebook imágenes de la vestimenta y objetos que llevaría consigo en el ataque: playera y pantalón negro, un cubrebocas del mismo color con un estampado de calavera, unos goggles para proteger su identidad y una sudadera negra con la leyenda Bloodbath (Masacre), que si bien podría ser en referencia a una banda de death metal, no es la tipografía usada por la agrupación.

Según la publicación, Lex Ashton “N” también llevaría consigo un pico, un par de navajas y siete frascos de gas pimienta.

Las autoridades educativas del CCH Sur solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar los peritajes e iniciar las investigaciones.

Cuentas de redes sociales que se dedican a postear memes y otros contenidos del CCH Sur recabaron la información del suceso en videos que compartieron vía historias de Instagram.

Un usuario de Instagram, quien dijo que tomaba una clase cerca del edificio IM cuando escuchó un fuerte golpe. Luego, sus maestros los evacuaron de las instalaciones del la UNAM.

Al joven identificado como Jesús “N” lo describieron otros alumnos del plantel como tranquilo y alguien, quien “llevaba una sonrisa a todos lados”.

“Jesús Israel iba conmigo en el semestre pasado, siempre se le mostraba como un niño tranquilo, salía de clases, siempre iba con su novia hacia los pumas, era un niño tranquilo y, aunque era callado, siempre mostraba una sonrisa”, expresó un estudiante en redes sociales.

Al darse a conocer la noticia, la UNAM condenó los hechos y anunció la suspensión de las clases con el objetivo de que sean llevadas a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

En tanto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lamentó la agresión y aseguró que la SSC, así como la Fiscalía capitalina, trabaja de manera conjunta con la máxima casa de estudios para esclarecer el crimen.

“Debemos seguir trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia”, escribió en redes sociales.

La Fiscalía capitalina informó que abrió una investigación por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas. El ataque hace eco a la amenaza de tiroteo en el Colegio de Bachilleres en la colonia Del Valle, el 13 de septiembre.