Metro CDMX HOY 25 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 25 de septiembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 5, 6 y 12; de seis minutos en las líneas 2, 3, 4, 7, 8, 9, A y B.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/bBQftESqvR — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones cada vez aumenta más la aglomeración.

Línea 3 colapsada, estamos en centro médico desde hace 10 minutos no pasa un solo metro

Línea 3, más de 10 minutos en Coyoacán!!! Por lo menos digan si pasó algo para considerar alguna otra ruta

Línea 3 dirección Indios Verdes, el metro se quedó parado en Centro Médico

Línea verde en centro médico, ni si quiera se puede entrar al andén. pic.twitter.com/r5rIm3Ukrm — Nayelli Miroslava (@NayelliNegrete) September 25, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre temporalmente desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren, pues explican la afluencia ya es demasiado grande.

Cuál retraso de 6 minutos en la línea A va más lento que un caracol se está haciendo 15 minutos entre estación y todavía para acabar sin aire

Línea A! Pueden mandar más rápidos los trenes, en Acatitla ya hay mucha gente

Ya 40 minutos y no puedo abordar en Línea A

