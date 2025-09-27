Asciende a 31 la cifra de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia

La cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas registrada el miércoles 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, subió a 31, informaron autoridades.
La víctima mortal es Óscar Uriel García Rivera, urólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta el momento permanecen 13 personas hospitalizadas.
“Nos mantenemos cerca de la atención de las familias y en seguimiento a la médica”, precisó la dependencia capitalina en redes sociales.
