Asciende a 31 la cifra de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia

El accidente se registró el 10 de septiembre del 2025

La cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas registrada el miércoles 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, subió a 31, informaron autoridades.

La víctima mortal es Óscar Uriel García Rivera, urólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

Con profundo pesar, el ISSSTE lamenta el fallecimiento del Dr. Óscar Uriel García Rivera, Urólogo egresado del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, acaecido el 27 de septiembre de 2025, a consecuencia del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia.



Enviamos un abrazo… pic.twitter.com/Gv5zbIMjKs — ISSSTE (@ISSSTE_mx) September 28, 2025

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta el momento permanecen 13 personas hospitalizadas.

“Nos mantenemos cerca de la atención de las familias y en seguimiento a la médica”, precisó la dependencia capitalina en redes sociales.

#Importante ❗️Actualizamos información sobre el incidente en #Iztapalapa



Hasta el momento permanecen 13 personas hospitalizadas, 40 ya fueron dadas de alta y lamentablemente hay 31 fallecimientos confirmados.



Nos mantenemos cerca de las familias y en seguimiento a la atención… pic.twitter.com/8NHvk62CHW — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 28, 2025

