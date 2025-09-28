Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 28 de septiembre

Se activa alerta amarilla en alcaldías de la CDMX

Por la presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante este domingo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en 4 alcaldías de la CDMX.

Se observa una zona de chubascos y caída de granizo en la alcaldía Miguel Hidalgo, además de lluvias ligeras en Magdalena Contreras y Tlalpan.

Además, el pronóstico de la tarde de este domingo es de un cielo nublado, con presencia de chubascos y lluvias fuertes y muy fuertes puntuales en las quince delegaciones de la CDMX, así como posible caída de granizo y actividad eléctrica

Se activó la alerta amarilla por lluvias fuertes de entre 15 y 29 milímetros, y la caída de granizo de las 18:30 a las 23:00 horas en cuatro alcaldías de la capital:

Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Los peligros asociados por las lluvias fuertes son encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, caída de objetos.

Se recomienda retirar la basura de las coladeras internas y externas, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.

El Servicio Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que se pronostican lluvias fuertes y muy fuertes para las siguientes 24 horas en todo el país, exceptuando el noroeste y noreste de México.

Puntualmente en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche las lluvias serán intensas.

Para esta tarde en la Ciudad de México, se prevé ambiente #templado, cielo #nublado, #chubascos, #lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, con caída de #granizo y actividad eléctrica.

Precaución ante granizo ı Foto: Especial

¿Cuál es la causa del granizo y qué se debe hacer en caso de granizada?

El granizo es la formación de piedras durante una tormenta eléctrica. Estas piedras crecen por las colisiones de agua fría durante la lluvia, y al ser pesadas caen al suelo.

El granizo puede tener un diámetro de entre dos milímetros y hasta 13 centímetros, lo que puede resultar peligroso.

Para reducir riesgos durante una granizada se debe tomar las siguientes precauciones: