Metro CDMX mantiene cerrado tramo de la Línea A tras afectaciones por lluvias

Línea A del Metro de la Ciudad de México.

La Línea A del Metro de la Ciudad de México, que va de La Paz a Pantitlán, mantiene cerrado un tramo debido a labores de mantenimiento derivadas de las fuertes lluvias que la noche del sábado afectaron a la capital mexicana, y particularmente a la zona oriente.

Imagen de archivo de la Línea A afectada por las lluvias. ı Foto: X, @AdrianRubalcava

A través de un breve mensaje en redes sociales, el Metro de la Ciudad de México informó que, por la mañana de este domingo, la Línea A ofrece servicio solo de Pantitlán a Guelatao.

Es decir, no hay servicio en las estaciones:

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Martha

Los Reyes

La Paz

Lo anterior a causa de “labores de bombeo [...] para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible”.

#AvisoMetro: Personal especializado continúa con las labores de bombeo en la Línea A, para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible.



El servicio opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao.



Se cuenta con el apoyo de unidades de@RTP_CiudadDeMex para el… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025

Para cubrir este tramo, se implementa apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

El Metro CDMX instó a los usuarios a mantenerse informados en sus canales oficiales, ante posibles cambios o actualizaciones.

Anoche, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Ruvalcaba, informó sobre las labores de bombeo, para retirar el agua que obstruye los rieles de los trenes en la “línea morada”, afectados por las inundaciones.

“Continúan las labores de bombeo en la Línea A, mismas que se extenderán durante varias horas, debido a la intensa lluvia en la zona y las afectaciones a viviendas y al @MetroCDMX”, escribió Ruvalcaba en X.

🛑 LÍNEA A.



Continúan las labores de bombeo en la Línea A, mismas que se extenderán durante varias horas, debido a la intensa lluvia en la zona y las afectaciones a viviendas y al @MetroCDMX.



Personal especializado del Metro, @conagua_mx, @SEGIAGUA, organismo del agua del… pic.twitter.com/to4DZQm3FD — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 28, 2025

“Personal especializado del Metro, @conagua_mx, @SEGIAGUA, organismo del agua del Estado de México y del municipio de La Paz trabajan de manera coordinada e ininterrumpida”, abundó.

Lo anterior después de que fuertes lluvias afectaran la capital mexicana, especialmente la zona oriente, la tarde y noche del sábado. De acuerdo con el Gobierno capitalino, las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

A causa de estas lluvias, resultaron con algún tipo de afectación al menos 293 viviendas, si bien el Gobierno CDMX informó que siguen los censos para conocer el total de afectaciones por las precipitaciones.

Asimismo, se trabajó para atender los 68 encharcamientos que se registraron a lo largo de la capital mexicana, así como las caídas de árboles y postes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am