Violencia en Zona Rosa: denuncian golpiza en bar ‘Rico Club’

La violencia en distintos puntos no es cosa nueva, tal es el caso de la Zona Rosa, un lugar en la Ciudad de México que es ampliamente conocido como una zona de recreación donde se encuentran diversos bares emblemáticos de la capital del país.

Esta vez, el turno fue del bar ‘Rico Club’ en el cual se denunció la agresión a un joven, el cual tuvo que ser atendido por paramédicos debido a las diversas lesiones que tenía.

El caso se difundió en diversas redes sociales por parte de uno de los amigos de la víctima identificado como miguel, que mostró al joven herido, con visibles daños en el rostro, mientras recibía atención médica de la Cruz Roja.

De igual forma compartió otro video que fue grabado al interior del establecimiento en el cual se pueden observar a por lo menos dos personas agrediendo al joven mientras un guardia de seguridad impedía que otro hombre pasara a ayudar a quien sufría la agresión.

Esta persona pudo grabar el momento exacto de la agresión. pic.twitter.com/6GkuZ4Kh5J — Mickey 🪩 (@migarumo) September 28, 2025

Raídamente diversos usuarios en redes sociales exigieron una explicación por parte de Rico Club a quienes responsabilizaron al personal por la falta de acción, pues afirman que no es la primera vez que una cosa como estas sucede en el sitio.

Afirman muchos que dejo de ser un sitio seguro para la comunidad LGBT+ e incluso recordaron el incidente ocurrido en 2024, donde la Drag Queen Regina Voce denunció haber sido expulsada del bar de forma arbitraria y errónea.

Los usuarios exigen la atención de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, pues explican que este lugar, así como varios de la zona necesitan una investigación formal, así como sanciones por la violencia que se llega a presentar.

