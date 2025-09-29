Metro CDMX: ¿Hay estaciones cerradas HOY lunes 29 de septiembre tras fuertes lluvias?

El Metro de la Ciudad de México se vio afectado por varios hechos ocurridos este fin de semana en la capital, especialmente por las fuertes lluvias que afectaron principalmente a la zona oriente, lo cual, a su vez, llevó al cierre parcial de la Línea A.

Así, debido a las fuertes lluvias que afectaron principalmente las alcaldías en esta región de la Ciudad, el tránsito de la “línea morada” fue afectado, por lo que la dirección del Sistema de Transporte suspendió el servicio temporalmente para llevar a cabo labores de mantenimiento que permitieran restablecer el avance de los trenes.

🛑 LÍNEA A.



Continúan las labores de bombeo en la Línea A, mismas que se extenderán durante varias horas, debido a la intensa lluvia en la zona y las afectaciones a viviendas y al @MetroCDMX.



Personal especializado del Metro, @conagua_mx, @SEGIAGUA, organismo del agua del… pic.twitter.com/to4DZQm3FD — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 28, 2025

Si bien el servicio de la Línea A se restableció en la noche del domingo, algunos usuarios se preguntan si continúan las afectaciones en el sistema de transporte. Esto sabemos de los cierres y retrasos en el Metro este lunes 29 de septiembre.

¿Hay estaciones cerradas del Metro CDMX HOY 29 de septiembre?

Desde la noche del sábado, día en que la capital mexicana fue afectada por fuertes lluvias, el Metro de la Ciudad de México informó que la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, suspendió temporalmente el servicio del tramo Guelatao a La Paz.

#AvisoMetro: Recuerda que el servicio en la Línea A opera de manera provisional en dos tramos:



- De Pantitlán–Guelatao.

- De Santa Marta a La Paz.



No hay servicio de trenes de Guelatao a Santa Marta.



En apoyo a las personas usuarias, @RTP_CiudadDeMex brinda servicio gratuito… pic.twitter.com/385BgxZWqV — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025

En las estaciones afectadas ofreció servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Sin embargo, el servicio se restableció la noche del domingo, por lo que este lunes 29 de septiembre, la Línea A opera con normalidad, en su trayecto completo desde Pantitlán a La Paz.

Además, la estación Zócalo-Tenochtitlán fue cerrada temporalmente desde la tarde del domingo, presumiblemente a causa de las manifestaciones que se llevaron a cabo en la zona centro de la capital.

No obstante, este lunes 29 de septiembre, el sistema de transporte informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán está abierta y ofreciendo servicio.

Por lo tanto, este lunes 29 de septiembre no hay cierres de estaciones que afecten la circulación de los usuarios.

¿Hay retrasos en el Metro de la Ciudad de México?

A pesar de esto, usuarios del Metro de la Ciudad de México informan que hay retrasos significativos en algunas de las líneas.

#ÚltimaHora 🚨

⚠️ #MetroCDMX ⚠️

Usuarios reportan:

➡️ Línea 8 #Linea8

+DESALOJO de TREN provoca AVANCE LENTO

+Constitución SATURADA tardé 30 minutos en salir

+Laberinto con Dosificación (Foto)

+ALTA AFLUENCIA

+Detenidos en Iztapalapa más de 5 minutos #TomaPrecauciones🚨 https://t.co/pZ7iY4Ibqb pic.twitter.com/xP4v0BWgML — GUÍA METRO (@guiametromx) September 29, 2025

La misma Línea A, cuyo servicio se restableció la noche del domingo, continúa afectada, de forma que presenta retrasos y aglomeraciones.

Mismo caso con la Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917, la cual presenta retrasos y aglomeraciones en pasillos y andenes.

