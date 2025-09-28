Metro CDMX restablece servicio en la Línea A tras 24 horas de afectación por lluvias

El Metro de la Ciudad de México restableció el servicio en toda la Línea A, luego de más de 24 horas de labores continuas para retirar el agua acumulada en las vías por las intensas lluvias del sábado 27 de septiembre.

En el operativo participaron personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y autoridades del municipio de La Paz. Durante la contingencia, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyó con servicio emergente para usuarios.

Se normaliza la circulación de los trenes en toda la Línea A, de Pantitlán a La Paz.

El tramo de Guelatao a La Paz permaneció cerrado la mañana del domingo debido a la acumulación de agua en los rieles, lo que obligó a suspender el servicio en Peñón Viejo, Acatitla, Santa Martha, Los Reyes y La Paz.

La lluvia del 27 de septiembre dejó fuertes afectaciones en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, donde decenas de automóviles quedaron varados y más de 300 viviendas se anegaron. Videos de pasajeros descendiendo de combis con el agua hasta el pecho se viralizaron en redes sociales.

En la colonia Juan Escutia se formó un espejo de agua de 150 metros de largo y 40 centímetros de profundidad; mientras que en Ejército de Oriente y Santa María Aztahuacán el nivel alcanzó hasta un metro.

El Gobierno de la Ciudad de México reportó en total 293 casas dañadas, 68 encharcamientos, caída de árboles y postes, principalmente en Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tláhuac y Gustavo A. Madero. Para atender la emergencia se activó el operativo “Tlaloque”, con cuadrillas de desazolve y bombeo.

