Mandan a prisión preventiva a cabecilla de Los Tanzanios

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control dictó la prisión preventiva en contra de Juan Manuel “N”, alias El Chuki o El Chacal, presunto líder del grupo de Los Tanzanios, y de Julieta “N”, por su probable participación en el delito de narcomenudeo.

El órgano autónomo detalló que el juzgador impuso a los dos sospechosos la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron el pasado 18 de septiembre a El Chuki y a Julieta “N” en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauh-témoc, cuando éstos, dentro de un auto, traían bolsas con droga.

TE RECOMENDAMOS: Cierre de Estadio Ciudad de los Deportes Advierten argumento infundado de alcalde para cerrar estadio

11 días han pasado desde la detención del presunto líder de Los Tanzanios

Los agentes decomisaron a los sujetos 300 dosis de narcóticos, así como el vehículo en el cual estaban.

Al informar sonre la aprehensión de los presuntos criminales, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, resaltó que éstas se llevaron a cabo tras las labores de inteligencia y como parte de las acciones para desarticular a grupos criminales.

“Seguimos trabajando con investigación e inteligencia y realizando acciones operativas en las 16 alcaldías para detener a quienes cometen delitos y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, escribió en redes sociales.

La captura ocurrió tres días después de la detención de Irving H, un cabecilla de la Unión Tepito.

La Fiscalía detalló además que el presunto líder de Los Tanzanios permanecerá en el Reclusorio Oriente. Dicho grupo está relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros y cobros de derecho de piso.

“Este resultado forma parte de los esfuerzos permanentes de la Fiscalía CDMX para combatir a los grupos delictivos que operan en la ciudad y garantizar la seguridad y tranquilidad de sus habitantes”, indicó la autoridad en un comunicado.