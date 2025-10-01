Metro CDMX HOY 1 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 1 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 5 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/KyAlu7Swus — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 1, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que la línea ha presentado diversas afectaciones a lo largo de los días debido a las intensas lluvias, por lo que piden la agilización del servicio.

TE RECOMENDAMOS: Respaldan chilangos la decisión Presenta Brugada 13 propuestas para regular el tránsito de pipas en CDMX

Muevan la línea A se va parando en cada estación, por favor no nos hagan llegar tarde

¿¿¿De nuevo la línea A con problemas???

Ya muévanse en la línea A más de 45 minutos

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre temporalmente desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren, además de que los muchos dicen que ‘no pasan trenes’ o bien se tardan demasiado en llegar a las estaciones.

En constitución dirección Garibaldi, perdimos 10 minutos en lo que el conductor jugaba a abrir y cerrar puertas, aparte va súper lento, 15 minutos en total de constitución a UAM (solo es una estación)

Línea 8 dirección Garibaldi ni siquiera pasa

Más de 10 minutos de espera dirección Garibaldi

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT