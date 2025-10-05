CCH Sur anuncia nuevas medidas de seguridad tras asesinato de estudiante

Instalaciones del CCH Sur, donde fue asesinado un estudiante el 22 de septiembre.

Autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur alcanzaron un acuerdo con los estudiantes tras el asesinato de un joven de 16 años a manos de otro de 19, ocurrido el 22 de septiembre en las instalaciones del plantel.

El acuerdo se da 13 días después del asesinato de un alumno, en un ataque en el que también resultó lesionado el trabajador Armando “N” derivado de la aprehensión del joven de 19 años, Lex Ashton “N”, señalado como responsable del homicidio.

Las medidas solicitadas por los alumnos fueron aceptadas por la escuela y buscan atender sus demandas, reforzar la seguridad y fortalecer los mecanismos de denuncia.

El acuerdo se derivó del pliego petitorio presentado por los estudiantes a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que incluye medidas para prevenir hechos de violencia y garantizar una mayor vigilancia dentro del campus.

Protestan estudiantes y padres de familia por el asesinato de un alumno en el CCH Sur. ı Foto: David Patricio / La Razón

Revisión de credenciales, botones de emergencia, más vigilancia, entre nuevas medidas de seguridad

Entre las acciones inmediatas se incluyen: revisión física de credenciales, registro de visitantes, entrega de un documento de verificación del funcionamiento de cámaras, recorridos para inspeccionar luminarias, cámaras y botones de emergencia, poda de áreas verdes y la creación de una línea para denuncias anónimas.

También se habilitaron canales de comunicación vía WhatsApp y Telegram, se erradicará la venta informal dentro del plantel, se ofrecerá apoyo psicológico a través de ESPORA, y se invitará a padres de familia a participar en jornadas de vigilancia y capacitación.

Las acciones a corto plazo, que se implementarán entre 15 y 30 días, contemplan: lectores de credenciales, instalación de cámaras de monitoreo y accesos peatonales, detectores de metales manuales, simulacros, capacitación en procedimientos de emergencia y primeros auxilios, reparación de luminarias y botones de emergencia.

Un elemento de la SSC permanece afuera del plantel Sur del CCH. ı Foto: Cuartoscuro

Van por campaña contra el acoso digital

Para evitar el acoso, se van a hacer campañas de prevención en aulas, difusión de la línea de denuncias anónimas, creación de un protocolo de seguridad para casos de acoso digital, acciones de contención grupal, ampliación de mecanismos psicológicos existentes y un ciclo de conferencias para padres de familia.

Para el mediano plazo, de 31 días a cuatro meses, se prevé la implementación de controles de entrada automatizados con lectura biométrica, arcos detectores de metal e instalación de cámaras de seguridad adicionales.

Las autoridades del CCH Sur indicaron que las medidas tienen como objetivo atender los temas planteados por los estudiantes y mejorar la seguridad dentro del plantel.

