Morena ve a Nashieli Ramírez como la ‘fiscala del combate a la corrupción’

El grupo parlamentario de Morena estima que el martes próximo, 7 de octubre, el Congreso Capitalino nombrará a Nashieli Ramírez como la nueva Contralora capitalina o, como le dijo el diputado Emilio García, “fiscala del combate a la corrupción”.

Durante la conferencia La Chilanguera, los diputados de Morena mencionaron que para elegir el perfil de la persona próxima Contralora evaluaron experiencia en servicio público, transparencia, fiscalización, control interno, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental y combate a la corrupción.

“Por tal motivo, el día martes se subirá al pleno este dictamen que se votó de manera unánime y seguramente será electa, ratificada y nombrada como la nueva, vamos a llamarle, ‘fiscal del combate a la corrupción, de la transparencia y la rendición de cuentas’”, dijo Emilio García

Los contendientes de la actual Comisionada de Derechos Humanos de la capital fueron Elena Ramos Arteaga, quien fue titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, y Misael Martínez Bielma, que fue conciliador federal del colectivo laboral del Centro Federal de Conciliación.

Tras la serie de entrevistas, Nashieli Ramírez Hernández resultó la candidata mejor evaluada, seguida de Elena Ramos Arteaga y Misael Martínez Bielma; con estos resultados, se elaboró un dictamen que fue aprobado por unanimidad en comisiones, con el respaldo de todos los partidos políticos, y se prevé que su nombramiento sea ratificado sin contratiempos en el pleno del Congreso.

El diputado Paulo Emilio García, integrante de las comisiones responsables del proceso, destacó la trayectoria y el perfil de la futura titular:

“La propuesta de Nashieli ya está bastante clara: es una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos… reivindica el carácter de servicio que tiene la contraloría. No es simplemente una oficina burocrática por ahí escondida, es una secretaría que tiene un papel fundamental en garantizar los derechos de la gente”, dijo Emilio García

Como contralora, la ombudsperson capitalina tendrá funciones para vigilar el control de los recursos públicos y supervisión de políticas públicas en la capital, entre los que se encuentran los alcaldes y demás funcionarios públicos.

Además, el Paulo Emilio García subrayó que la autonomía e independencia de Ramírez Hernández se va a aplicar pareja, advirtiendo a los alcaldes capitalinos de la oposición que si “no quieren recibir sanciones administrativas, pues no le roben a la gente en sus alcaldías, tan sencillo”.

Las y los legisladores señalaron que la elección de Ramírez Hernández refleja el compromiso del Congreso y del gobierno local con servidores públicos de probidad y ética.

