Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 6 de octubre

Se activa alerta Amarilla por lluvia en CDMX

Aunque se tiene un pronóstico cálido a caluroso y un cielo mayormente nublado en la Ciudad de México, se activa la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible actividad eléctrica y granizo durante la tarde de este lunes.

Por la presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante este domingo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en 11 alcaldías de la CDMX.

De momento se observan lluvias y chubascos en las alcadías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan, además de lluvias ligeras en la alcaldía Magdalena Contreras, y se prevé que estas condiciones continúen durante la tarde y noche de este lunes.

Lluvias registradas hasta el momento en CDMX hoy 6 de octubre ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Se activó la alerta amarilla por lluvias fuertes de entre 15 y 29 milímetros, y la caída de granizo desde las 13:30 horas de este jueves hasta las 21:00 horas en 11 alcaldías de la capital:

Álvaro Obregón Azcapotlalco Coyoacán Cuajimalpa Gustavo A. Madero Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Los peligros asociados por las lluvias fuertes son encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, caída de objetos.

Se recomienda retirar la basura de las coladeras internas y externas, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 06/10/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/OTJd4W6TDG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2025

¿Qué hacer en caso de Alerta Amarilla por lluvia?

En caso de esta alerta en la ciudad, las personas deben apartarse de árboles, muros, cables de luz y espectaculares que tengan un riesgo visible de caerse.

Durante una Alerta Amarilla se recomienda:

Mantenerse informado

Conocer la ubicación de refugios temporales

Cerrar puertas y ventanas

No verter grasas en el drenaje

Utilizar paraguas e impermeables

No transitar por zonas encharcadas o inundadas.

Guardar objetos que se encuentren en el exterior y se puedan caer

No subir a andamios, cornisas ni azoteas

Alejarse de postes telefónicos y de electricidad

Tomar las medidas de autoprotección.

Si debes salir de tu casa durante la Alerta Amarilla se recomienda: