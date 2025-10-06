Este es el horario en el que Línea 4 del Metrobús no brindará servicio este martes

De acuerdo con información publicada por el metrobús de la Línea 4, este martes 7 de octubre no brindará atención la ruta norte que va desde Buenavista hasta San Lázaro.

El horario en el que no se contará con servicio será de 15:30 horas hasta las 18:30 horas, reanudándose únicamente hasta las 21:30 hora, pues se volverá a cerrar de 21:30 horas hasta las 00:30 horas.

Este cierre de servicio se dará debido a cortes de circulación que se darán en la zona por la que circula esta ruta del metrobús.

Por lo tanto, el servicio de la línea 4 del Metrobús únicamente estará disponible este martes de las 4:30 horas hasta las 15:30 horas, y nuevamente de las 18:30 horas hasta las 21:30 horas.

Ante este corte de circulación se pide a las y los usuarios que utilizan esta ruta del metrobús en ambas direcciones que tomen precauciones, para que los traslados que requieran hacer no se vean afectados.

Para poder llegar a tu destino, puedes utilizar el servicio del metro en la línea B, 1, 2 y 3 respectivamente.

#AvisoImportante ⚠️👇🏻



Por cortes a la circulación, la ruta norte de #Línea4, no brindará servicio mañana martes 7 de octubre en los horarios:

👉🏻 15:30 a 18:30 horas

👉🏻 21:30 a 00:30 horas. #TómaloEnCuenta 🚌 pic.twitter.com/lKjRV9vGYn — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 6, 2025

Ruta Norte de la Línea 4 del Metrobús cerrada ı Foto: Metrobús CDMX

¿Por qué no habrá servicio del metrobús?

Se espera que este 7 de octubre del 2025 la Alianza Nacional de Pequeños Comercantes realice una movilización, por lo que realizarán un mega bloqueo, debido al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) a bebidas saborizadas y cigarros.

Este mega bloqueo comenzará a las 10:00 horas, con inicio en las puertas de la Cámara de Diputados de San Lázaro.

Debido a esto, se espera que no sólo el metrobús presente afectaciones en su servicio, sino que posiblemente la estación del metro San Lázaro también se vea afectada.

El 30 de julio los comerciantes realizaron manifestaciones en distintos puntos de la CDMX, las cuáles afectaron distintas calles de varias alcaldías.

Dichas manifestaciones fueron en contra de los legisladores y alcaldes que fueron señalados por el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX, ya que presuntamente operaban negocios ilegales de manera injusta.

Puntualmente se denunciaron irregularidades como la evación fiscal, desvío de recurso públicos, prácticas insalubres, no utilizar básculas verificadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre otras.

El 14 de septiembre los comerciantes del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX ya habían realizado bloqueos viales, ya que realizaron una protesta en contra del Programa de Abasto popular, pues esto provoca un impacto económico negativo en sus negocios.