Detienen en Iztapalapa a tres hombres acusados de extorsionar al dueño de una casa de materiales

Elementos de la SSC detienen a tres sujetos en la alcaldía Iztapalapa por el delito de extorsión.

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa, acusados de extorsionar al propietario de una casa de materiales, informó la dependencia capitalina.

De acuerdo con un comunicado oficial, los presuntos responsables exigieron dinero al dueño del negocio “a cambio de no atentar contra su integridad física y patrimonial”. El afectado, un hombre de 49 años, solicitó el apoyo de los policías mientras realizaban labores de vigilancia en la calle Benito Juárez, colonia Consejo Agrarista.

El dinero exigido a la víctima fue recuperado por la policía capitalina tras la detención de los sujetos. ı Foto: SSC-CDMX

Según la SSC, la víctima señaló que tres sujetos habían ingresado a su establecimiento y le exigieron una suma de dinero en efectivo para evitarle daños. Posteriormente huyeron a bordo de una camioneta gris.

Con la descripción proporcionada, los oficiales ubicaron el vehículo en Eje 5 Sur, entre avenida Leyes de Reforma y calle Baratillo, en la colonia Central de Abasto.

Los presuntos extorsionadores quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. ı Foto: SSC-CDMX

Los agentes solicitaron a los ocupantes descender del automóvil y, tras una revisión precautoria “en apego a los protocolos de actuación policial”, encontraron una mochila tipo cangurera que contenía el dinero señalado por el afectado.

El hombre reconoció plenamente a los detenidos —de 50, 24 y 23 años de edad— como las mismas personas que ya lo habían extorsionado en ocasiones anteriores. A petición del denunciante, los policías procedieron con la detención y los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En atención a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @Alc_Iztapalapa a tres hombres señalados como presuntos responsables del delito de extorsión.



Los detenidos, quienes ya fueron puestos a disposición de la @FiscaliaCDMX, presuntamente exigieron al dueño… pic.twitter.com/LuoFdJlfhk — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 7, 2025

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó en sus redes sociales que la dependencia continúa “con el combate frontal al delito de extorsión mediante trabajos de investigación y la atención a las denuncias de las y los habitantes de nuestra Ciudad”.

