Detienen en Iztapalapa a tres hombres acusados de extorsionar al dueño de una casa de materiales

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa, acusados de extorsionar al propietario de una casa de materiales, informó la dependencia capitalina.
De acuerdo con un comunicado oficial, los presuntos responsables exigieron dinero al dueño del negocio “a cambio de no atentar contra su integridad física y patrimonial”. El afectado, un hombre de 49 años, solicitó el apoyo de los policías mientras realizaban labores de vigilancia en la calle Benito Juárez, colonia Consejo Agrarista.
Según la SSC, la víctima señaló que tres sujetos habían ingresado a su establecimiento y le exigieron una suma de dinero en efectivo para evitarle daños. Posteriormente huyeron a bordo de una camioneta gris.
Con la descripción proporcionada, los oficiales ubicaron el vehículo en Eje 5 Sur, entre avenida Leyes de Reforma y calle Baratillo, en la colonia Central de Abasto.
Los agentes solicitaron a los ocupantes descender del automóvil y, tras una revisión precautoria “en apego a los protocolos de actuación policial”, encontraron una mochila tipo cangurera que contenía el dinero señalado por el afectado.
El hombre reconoció plenamente a los detenidos —de 50, 24 y 23 años de edad— como las mismas personas que ya lo habían extorsionado en ocasiones anteriores. A petición del denunciante, los policías procedieron con la detención y los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó en sus redes sociales que la dependencia continúa “con el combate frontal al delito de extorsión mediante trabajos de investigación y la atención a las denuncias de las y los habitantes de nuestra Ciudad”.
