Fiscalía de CDMX investiga 18 denuncias por amenazas en la UNAM

Alumnos marchan a la Torre de Rectoría de la UNAM tras el asesinato de un alumno del CCH Sur.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó este martes que han recibido 18 denuncias relacionadas con las amenazas contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que ya se tienen identificados a probables responsables.

Algunas amenazas se han realizado a través medios electrónicos, como correos y mensajes de texto, en los que los agresores advierten sobre supuestos artefactos explosivos o posibles ataques armados en facultades y preparatorias de la máxima casa de estudios.

“Tenemos avances importantes en las investigaciones, en algunos casos ya probables responsables identificados. Se están emitiendo los citatorios correspondientes para continuar con la investigación”, señaló en conferencia de prensa.

Explicó que la institución analiza si puede configurarse algún otro delito además de amenazas, que según el Artículo 209 del Código Penal de la Ciudad de México, se sanciona con tres meses a un año de prisión.

“Le estamos dando toda la seriedad a estos hechos y vamos a seguir trabajando con las autoridades para investigarlos”, subrayó Alcalde Luján.

UNAM identifica a dos presuntos sospechosos de amenazas

Por separado, la UNAM identificó a dos presuntos responsables de amenazas contra la comunidad universitaria, quienes han sido citadas a declarar “para proceder conforme a derecho”.

En un breve comunicado, explicó que las personas son sospechosas de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones y contra estudiantes a través de medios digitales.

La UNAM aseguró que continuará colaborando con autoridades de la Ciudad de México “para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas”.

Una serie de amenazas han generado preocupación en distintas instalaciones universitarias y de bachillerato de la UNAM, a raíz del asesinato de un estudiante y la agresión a un trabajador en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)Sur, el 22 de septiembre.

A lo anterior, se sumó una riña en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y diversas amenazas de artefactos explosivos en las facultades de Economía, de Ciencias Políticas y Sociales, la FES Iztacala y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 6.

Además, la comunidad universitaria ha denunciado violentas intimidaciones a través de medios digitales, presuntamente realizadas por integrantes de foros en línea vinculados a la llamada “manosfera” y a subgrupos como los "incels", o célibes involuntarios.

