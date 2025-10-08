CDMX presenta campaña de Separación de Residuos

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, instaló la Agencia de Gestión Integral de Residuos, anunciada desde noviembre de 2024, con el objetivo de reducir el 50% de las emisiones de CO2 en la ciudad.

Será un órgano colegiado intersecretarial compuesto por la secretaría capitalina de gobierno, Sobse, de Salud, de Protección de Riesgos, Administración y Finanzas.

🌿♻️ ¡La AGIR, Agencia de Gestión Integral de Residuos, será la nueva responsable del manejo de los residuos en la #CapitalDeLaTransformación!



☝🏻🌎 Así lo señaló el titular de @SOBSECDMX, esto con el objetivo de conseguir transformar el 50% de los residuos que genera la ciudad… pic.twitter.com/VLQxrzq8TG — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 8, 2025

Asimismo, durante la primera sesión de esta Agencia, se presentó de la campaña de Separación de Residuos de la Ciudad de México “Transforma tu lugar, cada basura en su lugar”

Con la campaña se impulsará la separación de residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. Dicha separación entrará en vigor a partir de 2026.

“Comienza una nueva era en la gestión integral de residuos, donde cada acción, cada decisión y cada esfuerzo cuentan para transformar nuestra ciudad en un espacio más verde y consciente”, se indicó en redes sociales.

🌎 La titular de @SEDEMA_CDMX, @Jualicra, celebró las acciones que se están impulsando en beneficio del medio ambiente, reflejo del compromiso que tenemos con una #CapitalDeLaTransformación más limpia, responsable y sustentable. ♻️✨



☝🏼 Comienza una nueva era en la gestión… pic.twitter.com/ohPviLlRN6 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 8, 2025

