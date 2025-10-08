Pipa se accidenta en Avenida Tláhuac y provoca fuga de gas | VIDEO

Tras un percance vehicular en el que se vio involucrada una pipa, este miércoles se registró la fuga de gas LP en la alcaldía Tláhuac, al sureste de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la fuga derivó de un choque sobre la Avenida Tláhuac, entre las calles Gallo de Oro y Hansel y Gretel de la colonia Santa Ana Poniente.

Detalló que la pipa, de la compañía Mexicana De Gas, iba cargada al 7 por ciento de su capacidad y que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron controlar la emergencia.

Personal de Protección Civil acordonó el lugar para la mitigación de riesgos, y confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones mayores por el incidente.

Equipos de emergencias de la Ciudad de México continúan en laborando en la zona para la mitigación de riesgos. Evita la zona y permite el paso a vehículos oficiales.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una densa nube blanca se extiende sobre la Avenida Tláhuac tras el percance vehicular, registrado a unos 800 metros de la estación Nopalera de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

El incidente generó alarma entre conductores, transeúntes y negocios aledaños, luego de que el 10 de septiembre la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ha cobrado la vida de 31 personas, hasta este 8 de octubre.

Se registra una fuga de gas LP en la alcaldía Tláhuac. Se trata de una pipa que transportaba el combustible, la cual sufrió una ponchadura de una llanta, lo que la llevó a impactarse contra el camellón en Avenida Tláhuac, colonia Santa Ana Poniente.

Sobre el episodio de este miércoles, el director del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, aclaró que la nube de gas observada en los videos correspondió a una descarga controlada para vaciar una manguera y cerrar una válvula de paso de la pipa.

“No hay riesgos para la población”, aseguro el jefe vulcano.

Informo que la nube de gas visible en una pipa en la colonia Santa Ana, alcaldía Tláhuac, fue una descarga de gas para vaciar una manguera y cerrar una válvula de paso de la pipa y así evitar riesgos. No hay riesgos para la población.

