Lista de centros de acopio en CDMX para damnificados por lluvias en Veracruz: ubicaciones y qué donar

Un centro de acopio instalado en la UNAM, en una fotografía ilustrativa.

Ante la emergencia que enfrenta Veracruz por las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales registradas en días pasados, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de 32 centros de acopio en distintos puntos de la capital.

A partir de este 14 de octubre, y en un horario de 10:00 a 18:00 horas, se recibirán alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa y otros insumos destinados a las personas damnificadas, principalmente en los municipios de Poza Rica y Álamo.

Para quienes deseen sumarse al apoyo, en La Razón compartimos el listado completo de los centros de acopio, sus ubicaciones por alcaldía y los artículos que se pueden donar.

¿Dónde están los centros de acopio en CDMX?

En total, son 32 centros de acopio distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Parque San Antonio , en Av. Central 300, col. Carola

Parque de la Bombilla, en Insurgentes Sur, esquina Av. de la Paz, col. Chimalistac

Azcapotzalco

Glorieta de Camarones, en Eje 3 Norte Camarones, esquina Av. Cuitláhuac, col. Obrero Mundial

Benito Juárez

Walmart Universidad , en Av. Universidad 936 A, col. Santa Cruz Atoyac

Parque de los Venados, en Av. División del Norte y Eje 7, col. Santa Cruz Atoyac

Coyoacán

Casa de Gobierno en Coyoacán , en Xotepingo 88, col. Ciudad Jardín

Alameda Sur , en Av. Miramontes y Calzaza de las Bombas, col. Coapa

Viveros de Coyoacán, en Av. Universidad S/N, col. Del Carmen

Cuajimalpa

Parque La Mexicana, en Av. Luis Barragán 505, col. Santa Fe

Cuauhtémoc

Monumento a Lázaro Cárdenas , en Eje Central, esquina Dr. Erazo, col. Doctores

Glorieta de los Insurgentes , en Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, col. Juárez

Monumento a la Revolución , en Plaza de la República S/N, col. Tabacalera

Zócalo, en la Plaza de la Constitución S/N, col. Centro

Gustavo A. Madero

Ciudad Deportiva Carmen Serdán , en la calle Morelos 193, col. Lomas La Palma

Parque del Mestizaje , en Prolongación Misterios S/N, col. Santa Isabel Tola

Deportivo Hermanos Galeana, en José Loreto Favela 190, col. San Juan de Aragón

Iztacalco

Deportivo Mixhuca Puerta 5 , en Viaducto Río de la Piedad S/N, Col. Granjas Mexico.

Modulo de Participación Ciudadana Granjas, en Chicle, esquina con Eje 4, col. Granjas Mexico

Iztapalapa

Coordinación General de la Central de Abastos , en Av. Río Churubusco S/N, CEDA

Plaza Oriente , en Canal De Tezontle 1520, CEDA

Utopía Aculco , en calle Alfonso Toro, col. Escuadrón 201

Utopía Ixtapalcalli , en Cuauhtémoc 55, col. San Pablo

Utopía Meyehualco , en la calle 711, col. Santa Cruz Meyehualco

Plaza de Las Antenas , en Granjas Valle de Guadalupe S/N, col. La Esperanza

Estacionamiento de la Comercial Mexicana, en Ermita Iztapalapa, esquina Av. de las Torres, col. Miguel De La Madrid

La Magdalena Contreras

Jardín Aculco, en Av. San Jerónimo, esquina con Cda. Juárez, San Jerónimo Lídice

Miguel Hidalgo

Explanada del Auditorio Nacional, en Av. Paseo De La Reforma 50, col. Polanco

Milpa Alta

Casa de gobierno en Milpa Alta, en Av. Nuevo León 200, col. Santa Cruz

Tláhuac

Bosque de Tláhuac, en Av. La Turba s/n, esquina con Heberto Castillo, col. Miguel Hidalgo

Tlalpan

Kiosco de Huipulco, en Calzada de Tlalpan S/N, col. Huipulco

Venustiano Carranza

Parque Fortino Serrano, en Oriente 172 200, col. Moctezuma 2da Sección

Xochimilco

Centro Deportivo Xochimilco, en Francisco Goitia S/N, col. Santiago Tepalcatlalpan

¿Qué se puede donar en los centros de acopio en CDMX?

El 13 de octubre, en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enlistó los víveres y artículos de primera necesidad que la ciudadanía podrá donar en los 32 centros de acopio:

Agua embotellada

Atún

Sopa

Arroz

Frijol

Leche en polvo

Aceite

Café en polvo

Azúcar

Toallas sanitarias

Pañales

Jabón en barra

Papel higiénico

Pasta de dientes

Cepillo de dientes

Paracetamol

Ibuprofeno

Antidiarreico

Vendas

Algodón

Gasas

Alcohol

Croquetas

Cobertores

Impermeables

✨❤️ ¡Tu ayuda puede hacer la diferencia! 🙏🏻



🫂👉🏻 Puedes llevar víveres y artículos de primera necesidad a los 32 centros de acopio que se instalarán el día de mañana, 14 de octubre, para apoyar a las y los damnificados en @GobiernoVer. 🇲🇽

🧃🥫 Agua, alimentos no perecederos,… pic.twitter.com/OmkPMm4Wa5 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 14, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr