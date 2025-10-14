Lista de centros de acopio en CDMX para damnificados por lluvias en Veracruz: ubicaciones y qué donar

Ante la emergencia que enfrenta Veracruz por las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales registradas en días pasados, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de 32 centros de acopio en distintos puntos de la capital.
A partir de este 14 de octubre, y en un horario de 10:00 a 18:00 horas, se recibirán alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa y otros insumos destinados a las personas damnificadas, principalmente en los municipios de Poza Rica y Álamo.
Para quienes deseen sumarse al apoyo, en La Razón compartimos el listado completo de los centros de acopio, sus ubicaciones por alcaldía y los artículos que se pueden donar.
¿Dónde están los centros de acopio en CDMX?
En total, son 32 centros de acopio distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México:
Álvaro Obregón
- Parque San Antonio, en Av. Central 300, col. Carola
- Parque de la Bombilla, en Insurgentes Sur, esquina Av. de la Paz, col. Chimalistac
Azcapotzalco
- Glorieta de Camarones, en Eje 3 Norte Camarones, esquina Av. Cuitláhuac, col. Obrero Mundial
Benito Juárez
- Walmart Universidad, en Av. Universidad 936 A, col. Santa Cruz Atoyac
- Parque de los Venados, en Av. División del Norte y Eje 7, col. Santa Cruz Atoyac
Coyoacán
- Casa de Gobierno en Coyoacán, en Xotepingo 88, col. Ciudad Jardín
- Alameda Sur, en Av. Miramontes y Calzaza de las Bombas, col. Coapa
- Viveros de Coyoacán, en Av. Universidad S/N, col. Del Carmen
Cuajimalpa
- Parque La Mexicana, en Av. Luis Barragán 505, col. Santa Fe
Cuauhtémoc
- Monumento a Lázaro Cárdenas, en Eje Central, esquina Dr. Erazo, col. Doctores
- Glorieta de los Insurgentes, en Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, col. Juárez
- Monumento a la Revolución, en Plaza de la República S/N, col. Tabacalera
- Zócalo, en la Plaza de la Constitución S/N, col. Centro
Gustavo A. Madero
- Ciudad Deportiva Carmen Serdán, en la calle Morelos 193, col. Lomas La Palma
- Parque del Mestizaje, en Prolongación Misterios S/N, col. Santa Isabel Tola
- Deportivo Hermanos Galeana, en José Loreto Favela 190, col. San Juan de Aragón
Iztacalco
- Deportivo Mixhuca Puerta 5, en Viaducto Río de la Piedad S/N, Col. Granjas Mexico.
- Modulo de Participación Ciudadana Granjas, en Chicle, esquina con Eje 4, col. Granjas Mexico
Iztapalapa
- Coordinación General de la Central de Abastos, en Av. Río Churubusco S/N, CEDA
- Plaza Oriente, en Canal De Tezontle 1520, CEDA
- Utopía Aculco, en calle Alfonso Toro, col. Escuadrón 201
- Utopía Ixtapalcalli, en Cuauhtémoc 55, col. San Pablo
- Utopía Meyehualco, en la calle 711, col. Santa Cruz Meyehualco
- Plaza de Las Antenas, en Granjas Valle de Guadalupe S/N, col. La Esperanza
- Estacionamiento de la Comercial Mexicana, en Ermita Iztapalapa, esquina Av. de las Torres, col. Miguel De La Madrid
La Magdalena Contreras
- Jardín Aculco, en Av. San Jerónimo, esquina con Cda. Juárez, San Jerónimo Lídice
Miguel Hidalgo
- Explanada del Auditorio Nacional, en Av. Paseo De La Reforma 50, col. Polanco
Milpa Alta
- Casa de gobierno en Milpa Alta, en Av. Nuevo León 200, col. Santa Cruz
Tláhuac
- Bosque de Tláhuac, en Av. La Turba s/n, esquina con Heberto Castillo, col. Miguel Hidalgo
Tlalpan
- Kiosco de Huipulco, en Calzada de Tlalpan S/N, col. Huipulco
Venustiano Carranza
- Parque Fortino Serrano, en Oriente 172 200, col. Moctezuma 2da Sección
Xochimilco
- Centro Deportivo Xochimilco, en Francisco Goitia S/N, col. Santiago Tepalcatlalpan
¿Qué se puede donar en los centros de acopio en CDMX?
El 13 de octubre, en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enlistó los víveres y artículos de primera necesidad que la ciudadanía podrá donar en los 32 centros de acopio:
- Agua embotellada
- Atún
- Sopa
- Arroz
- Frijol
- Leche en polvo
- Aceite
- Café en polvo
- Azúcar
- Toallas sanitarias
- Pañales
- Jabón en barra
- Papel higiénico
- Pasta de dientes
- Cepillo de dientes
- Paracetamol
- Ibuprofeno
- Antidiarreico
- Vendas
- Algodón
- Gasas
- Alcohol
- Croquetas
- Cobertores
- Impermeables
