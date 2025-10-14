Revisa la LISTA COMPLETA

Lista de centros de acopio en CDMX para damnificados por lluvias en Veracruz: ubicaciones y qué donar

Centros de acopio recibirán víveres y artículos de primera necesidad en un horario de 10:00 a 18:00 horas; revisa dónde se ubican los 32 puntos instalados en la Ciudad de México

Un centro de acopio instalado en la UNAM, en una fotografía ilustrativa.
Un centro de acopio instalado en la UNAM, en una fotografía ilustrativa. Foto: larazondemexico
Por:
César Huerta

Ante la emergencia que enfrenta Veracruz por las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales registradas en días pasados, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de 32 centros de acopio en distintos puntos de la capital.

A partir de este 14 de octubre, y en un horario de 10:00 a 18:00 horas, se recibirán alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa y otros insumos destinados a las personas damnificadas, principalmente en los municipios de Poza Rica y Álamo.

Para quienes deseen sumarse al apoyo, en La Razón compartimos el listado completo de los centros de acopio, sus ubicaciones por alcaldía y los artículos que se pueden donar.

TE RECOMENDAMOS:
Las autoridades se movilizaron para indagar el caso, ayer.
Atentato en Ciudad Judicial

Atacan a exabogado de Billy Álvarez en Ciudad Judicial; tirador detenido

¿Dónde están los centros de acopio en CDMX?

En total, son 32 centros de acopio distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

  • Parque San Antonio, en Av. Central 300, col. Carola
  • Parque de la Bombilla, en Insurgentes Sur, esquina Av. de la Paz, col. Chimalistac

Azcapotzalco

  • Glorieta de Camarones, en Eje 3 Norte Camarones, esquina Av. Cuitláhuac, col. Obrero Mundial

Benito Juárez

  • Walmart Universidad, en Av. Universidad 936 A, col. Santa Cruz Atoyac
  • Parque de los Venados, en Av. División del Norte y Eje 7, col. Santa Cruz Atoyac

Coyoacán

  • Casa de Gobierno en Coyoacán, en Xotepingo 88, col. Ciudad Jardín
  • Alameda Sur, en Av. Miramontes y Calzaza de las Bombas, col. Coapa
  • Viveros de Coyoacán, en Av. Universidad S/N, col. Del Carmen

Cuajimalpa

  • Parque La Mexicana, en Av. Luis Barragán 505, col. Santa Fe

Cuauhtémoc

  • Monumento a Lázaro Cárdenas, en Eje Central, esquina Dr. Erazo, col. Doctores
  • Glorieta de los Insurgentes, en Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, col. Juárez
  • Monumento a la Revolución, en Plaza de la República S/N, col. Tabacalera
  • Zócalo, en la Plaza de la Constitución S/N, col. Centro

Gustavo A. Madero

  • Ciudad Deportiva Carmen Serdán, en la calle Morelos 193, col. Lomas La Palma
  • Parque del Mestizaje, en Prolongación Misterios S/N, col. Santa Isabel Tola
  • Deportivo Hermanos Galeana, en José Loreto Favela 190, col. San Juan de Aragón

Iztacalco

  • Deportivo Mixhuca Puerta 5, en Viaducto Río de la Piedad S/N, Col. Granjas Mexico.
  • Modulo de Participación Ciudadana Granjas, en Chicle, esquina con Eje 4, col. Granjas Mexico

Iztapalapa

  • Coordinación General de la Central de Abastos, en Av. Río Churubusco S/N, CEDA
  • Plaza Oriente, en Canal De Tezontle 1520, CEDA
  • Utopía Aculco, en calle Alfonso Toro, col. Escuadrón 201
  • Utopía Ixtapalcalli, en Cuauhtémoc 55, col. San Pablo
  • Utopía Meyehualco, en la calle 711, col. Santa Cruz Meyehualco
  • Plaza de Las Antenas, en Granjas Valle de Guadalupe S/N, col. La Esperanza
  • Estacionamiento de la Comercial Mexicana, en Ermita Iztapalapa, esquina Av. de las Torres, col. Miguel De La Madrid

La Magdalena Contreras

  • Jardín Aculco, en Av. San Jerónimo, esquina con Cda. Juárez, San Jerónimo Lídice

Miguel Hidalgo

  • Explanada del Auditorio Nacional, en Av. Paseo De La Reforma 50, col. Polanco

Milpa Alta

  • Casa de gobierno en Milpa Alta, en Av. Nuevo León 200, col. Santa Cruz

Tláhuac

  • Bosque de Tláhuac, en Av. La Turba s/n, esquina con Heberto Castillo, col. Miguel Hidalgo

Tlalpan

  • Kiosco de Huipulco, en Calzada de Tlalpan S/N, col. Huipulco

Venustiano Carranza

  • Parque Fortino Serrano, en Oriente 172 200, col. Moctezuma 2da Sección

Xochimilco

  • Centro Deportivo Xochimilco, en Francisco Goitia S/N, col. Santiago Tepalcatlalpan

¿Qué se puede donar en los centros de acopio en CDMX?

El 13 de octubre, en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enlistó los víveres y artículos de primera necesidad que la ciudadanía podrá donar en los 32 centros de acopio:

  • Agua embotellada
  • Atún
  • Sopa
  • Arroz
  • Frijol
  • Leche en polvo
  • Aceite
  • Café en polvo
  • Azúcar
  • Toallas sanitarias
  • Pañales
  • Jabón en barra
  • Papel higiénico
  • Pasta de dientes
  • Cepillo de dientes
  • Paracetamol
  • Ibuprofeno
  • Antidiarreico
  • Vendas
  • Algodón
  • Gasas
  • Alcohol
  • Croquetas
  • Cobertores
  • Impermeables

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Este martes, 32 centros de acopio del Gobierno de la Ciudad de México comenzarán a recibir víveres para los damnificados de Veracruz, por lo que se requiere los siguientes productos:
Van a Veracruz más de 130 servidores capitalinos

“Lo importante es ayudar a la población lo más rápido posible”