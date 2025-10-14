Metro CDMX HOY 14 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Este es el avance del metro

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 14 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 1, 4 y 6; de seis minutos en las líneas 2, 5, 7, 8, 9, A, B y 12; y de siete minutos en la línea 3.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/AZcXSwlUUY — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2025

¿Qué pasa en la Línea 2?

La Línea 2 que corre desde Tasqueña a Cuatro Caminos presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México informó que se agiliza el servicio luego de realizar el retiro de un paraguas de la zona de vías de la estación Tasqueña.

Oigan la conductora de la 12 se queda detenida a propósito en las estaciones

¿Cuál es la excusa para que línea 2 se detenga tanto tiempo en las estaciones?

Línea 2 en dirección a Tasqueña haciendo base en cada estación. Retraso sin motivo.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (paraguas) de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2025

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren.

Por su parte, el Metro informó que se realizó el retiro de un tren para revisión, por lo que se agiliza el servicio.

Ahora no hay lluvia, pero tampoco trenes en Constitución línea 8, ¿cuál es el pretexto?

La línea 8: 10 min parados

Linea 8 con circulación de trenes lenta, tardan en llegar y salir de la terminal Constitución.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2025

