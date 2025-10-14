Muere abogado David Cohen Sacal, confirman autoridades del Gobierno de CDMX

El abogado David Cohen, quien recibió un ataque de arma de fuego el lunes en la Ciudad Judicial de la Ciudad de México, perdió la vida, según informó la coordinadora de Comunicación Ciudadana del Gobierno capitalino, Ana María Lomelí.

De acuerdo con el noticiero Ciro Gómez Leyva por la Mañana, la información fue confirmada mediante una conversación directa con fuentes del Gobierno de la CDMX.

#ÚLTIMAHORA El gobierno de la Ciudad de México confirma que David Cohen Sacal falleció tras el ataque que sufrió ayer afuera de los juzgados del Poder Judicial en la Colonia Doctores. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 14, 2025

El atentado ocurrió el 13 de octubre de 2025, afuera de los juzgados ubicados en la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Cohen, abogado especializado en derecho mercantil y administrativo, fue atacado cuando caminaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, cercano a la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

El agresor —identificado como Héctor Hernández, de 18 años— se aproximó al litigante y le disparó a quemarropa en la cabeza. Un agente de la Policía de Investigación que se encontraba en la zona respondió al ataque, logró herir y detener al joven, quien intentó huir a bordo de una motocicleta sin placas.

El detenido fue posteriormente presentado ante el Ministerio Público, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras el ataque, Cohen fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. En un primer momento se difundió que había fallecido; sin embargo, horas más tarde se precisó que permanecía en estado crítico y finalmente perdió la vida debido a la gravedad de la lesión.

David Cohen Sacal, de 45 años, era conocido en el ámbito jurídico por representar a figuras públicas y empresarios como Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul; el actor Sebastián Rulli, y el futbolista Salvador Carmona.

Por otro lado, diversas fuentes consultadas por medios nacionales señalaron que el ataque podría estar vinculado con su labor profesional en casos de alto perfil. No obstante, hasta el momento las autoridades capitalinas no han confirmado el móvil de la agresión.

