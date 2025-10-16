Identifican a ‘El Goofy’ como la persona que ofreció dinero a sicarios por matar a David Cohen

Los dos sujetos detenidos por el asesinato del abogado David Cohen han identificado a ‘El Goofy’ como la persona que les ofreció más de 60 mil pesos por realizar el homicidio del ligante el pasado 13 de octubre en la Ciudad Judicial, en la CDMX.

Donovan “N” y Héctor “N”, detenidos por la muerte del abogado, aseguraron que un sujeto les ofreció más de 30 mil pesos a cada uno por dispararle al abogado de Billy Álvarez, ex director de la cooperativa Cruz Azul.

“El Goofy” fue señalado como el sujeto que también les dio las armas para realizar el asesinato, durante una reunión previa afuera de la estación Niños Héroes / Poder Judicial, de la Línea 3, del Metro de la Ciudad de México.

De esta forma, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) ya comenzaron con la búsqueda del hombre, a fin de que enfrente la justicia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR