CDMX estima más de 100 mil asistentes al Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie | FOTOS

De cara a las celebraciones de Día de Muertos y Halloween, este sábado el Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie reunieron a más de 100 mil personas, entre participantes y espectadores, en las principales vialidades de la zona centro de la Ciudad de México.
Según la Secretaría de Cultura, la edición número 17 del Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), congregó a más de 50 mil asistentes a lo largo de un recorrido de tres kilómetros, desde la Plaza de la Constitución hasta Paseo de la Reforma.
En el evento participaron más de 400 voluntarios y desfilaron más de 200 alebrijes monumentales, elaborados por artesanos de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.
La Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina encabezó el recorrido, acompañando a las figuras de cartón, madera y papel que, con sus formas fantásticas, entre dragones, insectos y animales, y sus colores vibrantes, llenaron de vida las calles de la capital.
Personas de todas las edades se dieron cita para admirar esta muestra de arte popular mexicano, considerada la antesala del Día de Muertos.
Los alebrijes permanecerán en exhibición sobre Paseo de la Reforma hasta el 9 de noviembre, con entrada gratuita, y los creadores de las tres piezas ganadoras recibirán 70, 50 y 40 mil pesos, respectivamente, y se otorgará un estímulo de 10 mil pesos a once obras con mención honorífica.
Mientras tanto, la edición número 18 de la Marcha Zombie partió a las 16:00 horas desde el Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo, en un recorrido que puso a temblar a miles de asistentes.
Con ingeniosos disfraces, las y los participantes se dedicaron a sorprender, asustar y divertir en una de las actividades más esperadas de la temporada.
