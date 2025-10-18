Detienen a cuatro hombres y aseguran armas y droga tras cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo

Como resultado de trabajos de investigación coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se llevó a cabo un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo que culminó con la detención de cuatro hombres y el aseguramiento de dos armas de fuego y más de 400 dosis de presunta droga.

La acción se realizó en el marco de las investigaciones sobre un homicidio ocurrido el pasado 7 de agosto en la colonia Tlaxpana, así como otros hechos delictivos reportados en la demarcación.

Resultado de trabajos de investigación, en @AlcaldiaMHmx, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo, detuvieron a cuatro hombres, y aseguraron dos armas de fuego y más de 400 dosis de presunta droga.



El cateo se desarrolló tras el seguimiento de líneas de investigación generadas por la SSC, con el objetivo de desarticular redes de venta de droga y reducir la incidencia delictiva en la zona.

La colonia Tlaxpana había sido identificada como un punto crítico, debido a la presencia de grupos vinculados con delitos de alto impacto, incluyendo homicidios y delitos contra la salud.

Durante el operativo, los elementos de la SSC ingresaron al inmueble con una orden de cateo judicial, asegurando dos armas de fuego, más de 400 dosis de presunta droga y otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

Los cuatro hombres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para determinar su situación jurídica y vinculación con los delitos investigados.

La coordinación interinstitucional fue clave para el éxito del operativo, con la participación de la SSC, la FGJCDMX y el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, lo que permitió actuar de manera rápida y eficiente, garantizando la seguridad de los ciudadanos y de los propios elementos durante la intervención.

Las autoridades señalaron que los detenidos están presuntamente relacionados con el homicidio registrado el 7 de agosto en la colonia Tlaxpana, así como con otros eventos delictivos en la demarcación.

Se enfatizó que la operación forma parte de un esfuerzo continuo por construir una ciudad más segura, justa y en paz, combatiendo de manera integral las conductas delictivas y protegiendo a la ciudadanía.

La SSC reiteró su compromiso con la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México y agradeció la colaboración de todas las instancias participantes, destacando que la coordinación institucional es fundamental para fortalecer la eficacia de las acciones preventivas y de investigación.

Esta operación refuerza la estrategia de seguridad de la Ciudad de México, centrada en la prevención del delito, la investigación efectiva y la reducción de la violencia, mostrando que la colaboración entre distintas instituciones permite resultados concretos en beneficio de la población.

