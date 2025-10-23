Ponen en la mira circulación afuera del Liceo Japonés

Automovilistas provocan un caos vial en Camino a Santa Teresa, frente al Liceo Mexicano Japonés, el 6 de octubre.

El director de Gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón, Humberto González, señaló que ya se trabaja con la Secretaría de Movilidad (Semovi) para solucionar el problema circulación automovilística frente al Liceo Mexicano Japonés sobre Avenida Santa Teresa en la colonia Jardines del Pedregal.

La decisión de la alcaldía llega, precisó en un comunicado, en atención a quejas vecinales por la congestión vehicular en Camino Santa Teresa, especialmente durante los horarios de entrada y salida del Liceo Mexicano Japonés.

De acuerdo con colonos que hablaron con La Razón, el conflicto inició en 2017, se intensificó tras la pandemia y desde 2022 registra un colapso recurrente en Camino a Santa Teresa, siendo los padres, quienes estacionan sus vehículos en doble fila el problema principal.

TE RECOMENDAMOS: En la Benito Juárez Refuerzan seguridad con la reapertura de módulo

El Tip: Más de mil 300 personas integran, al menos, la comunidad estudiantil y laboral del Liceo Mexicano Japonés. Muchos de usan autos o son recogidos en vehículos.

Previo a la acción de la alcaldía Álvaro Obregón, el Liceo Mexicano Japonés notificó a su comunidad sobre nuevas medidas para ordenar el tránsito, entre ellas destacan el transporte escolar obligatorio para todos los alumnos, prohibir que los estudiantes salgan caminando del plantel y restricción que los padres los recojan directamente en la vía pública.

Además, el plantel indicó que reforzaría el control vial en sus accesos y dentro de las bahías de ascenso y descenso, mantendrá la señalización y los trafitambos instalados para evitar bloqueos.

50 años de existencia cumplirá el Liceo Mexicano Japonés

“Nos dicen que no exageremos, que sólo son dos segundos, pero eso impide que podamos entrar o salir de nuestras casas. El silencio y la falta de respuesta también son una forma de violencia”, apuntó la vecina Carla Gómez en entrevista con este diario.

La mujer mencionó que el problema no sólo reside en el congestionamiento de Camino Santa Teresa, ya que los padres y madres de familia se estacionan en las glorietas cercanas al Liceo Mexicano Japonés, lo que pone en peligro a las personas, quienes circulan en la colonia Jardines del Pedregal.